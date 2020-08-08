泰國學潮籲解散國會 警方逮捕2異議人士

近3週在泰國全國各地掀起抗議潮，抗議人士呼籲政府解散國會和修改憲法。警方今天逮捕參與第一場抗議的兩名異議人士，指兩人違反緊急狀態下不得大型集會的規定。

中央社報導，泰國從3月26日進入緊急狀態，由於疫情趨緩，政府從7月開始全部活動解禁，不過仍然維持緊急狀態。但緊急狀態壓抑不了民眾對政府施政的不滿，7月18日晚間，學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）發起活動號召民眾聚集在民主紀念碑（Democracy Monument）前抗議。

抗議的學生提出3大訴求，包括解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。當天聚集2000多人，是2014年軍事政變以來泰國最大規模的抗議行動。

泰國全國各地的學生隨後開始響應這波抗議活動，從7月18日後，幾乎每天在全泰國各地都有規模不一的高中生或大學生抗議活動。

擔任律師的異議人士阿農（Arnon Nampha）今天下午遭到警方逮捕。根據阿農稍早在自己臉書上傳的警方逮捕令，阿農犯了刑法116條的煽動罪、違背緊急狀態下不准大型集會的規定以及阻礙交通等7條罪名。

阿農在8月3日的一場抗議中主張改革王室，各界懷疑他是因為提到王室而被逮捕。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，警方否認阿農被逮捕和他提到王室有關，而是因為他參與18日的抗議。

除了阿農之外，曾參與抗議的異議人士帕努彭（Panupong Jadnok）今天下午也遭逮捕，罪名和阿農一樣。

曼谷郵報指出，警方發出對7人的逮捕令，阿農和帕努彭是其中2人，其他5人是誰則還未知。