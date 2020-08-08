快訊

把握時間許願！「每小時近百顆」英仙座流星雨這時登場

泰國學潮籲解散國會 警方逮捕2異議人士

世界日報 / 編譯中心╱綜合7日電
近3週在泰國全國各地掀起抗議潮，警方今天逮捕參與第一場抗議的兩名異議人士。 美聯社
近3週在泰國全國各地掀起抗議潮，警方今天逮捕參與第一場抗議的兩名異議人士。 美聯社

近3週在泰國全國各地掀起抗議潮，抗議人士呼籲政府解散國會和修改憲法。警方今天逮捕參與第一場抗議的兩名異議人士，指兩人違反緊急狀態下不得大型集會的規定。

中央社報導，泰國從3月26日進入緊急狀態，由於疫情趨緩，政府從7月開始全部活動解禁，不過仍然維持緊急狀態。但緊急狀態壓抑不了民眾對政府施政的不滿，7月18日晚間，學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）發起活動號召民眾聚集在民主紀念碑（Democracy Monument）前抗議。

抗議的學生提出3大訴求，包括解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。當天聚集2000多人，是2014年軍事政變以來泰國最大規模的抗議行動。

泰國全國各地的學生隨後開始響應這波抗議活動，從7月18日後，幾乎每天在全泰國各地都有規模不一的高中生或大學生抗議活動。

擔任律師的異議人士阿農（Arnon Nampha）今天下午遭到警方逮捕。根據阿農稍早在自己臉書上傳的警方逮捕令，阿農犯了刑法116條的煽動罪、違背緊急狀態下不准大型集會的規定以及阻礙交通等7條罪名。

阿農在8月3日的一場抗議中主張改革王室，各界懷疑他是因為提到王室而被逮捕。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，警方否認阿農被逮捕和他提到王室有關，而是因為他參與18日的抗議。

除了阿農之外，曾參與抗議的異議人士帕努彭（Panupong Jadnok）今天下午也遭逮捕，罪名和阿農一樣。

曼谷郵報指出，警方發出對7人的逮捕令，阿農和帕努彭是其中2人，其他5人是誰則還未知。

泰國 王室 曼谷

延伸閱讀

華銀攻新南向 泰國設據點

泰國學潮籲解散國會 警方逮捕2異議人士

此生必看的鬼片？「答案揭曉」 後勁強到看完3個月都有陰影

疫情民眾壓力大 泰派員巡迴全國提供專業協助

相關新聞

印度新冠肺炎撤僑客機衝出跑道「斷成兩截」 17人喪生 正副機師亡

印度快運航空（Air India Express）載有190人的班機7日在大雨中降落印度南部科澤科德（Kozhikode...

女議員穿粉色短裙進國會挨批 她嗆：西裝不代表權威

南韓正義黨28歲女議員柳浩貞日前參加國會會議時，身穿一件粉紅色連身短洋裝，相當俏皮和吸睛，未料此舉卻在網上引起激烈論戰。

印度客機大雨降落衝出跑道 至少14人死亡

官員指出，一架印度民航客機今晚在大雨中降落時衝出跑道，至少造成14人死亡和15人重傷。

日防衛大臣：中國若想改變南海現狀 恐付高昂代價

日本防衛大臣河野太郎今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，中國想要改變南海現狀的企圖，恐怕會激起國際社會嚴厲的反...

疫情衝擊經濟 義大利批准8800億振興方案

義大利政府今天批准總值250億歐元（約新台幣8800億元）振興方案，協助受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機...

泰國學潮籲解散國會 警方逮捕2異議人士

近3週在泰國全國各地掀起抗議潮，抗議人士呼籲政府解散國會和修改憲法。警方今天逮捕參與第一場抗議的兩名異議人士，指兩人違反緊急狀態下不得大型集會的規定。

95歲馬哈迪 成立馬來西亞新政黨

95歲的馬來西亞前總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）今天宣布成立一個屬於馬來人和土著的新政黨，但相關政黨名字未定，因為必須先取得社團註冊局的同意。這是繼新巫統和土著團結黨之後，馬哈迪第3次成立新政黨。

美國務卿將訪捷克 捷媒料挺參院議長訪台

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將在下週訪問捷克，捷克媒體指出，龐培歐可望利用此機會，力挺捷克參議院議長維特齊...

中美防長熱線 談海上風險管控

美國機艦近來頻頻駛入東海與南海，甚至抵近大陸沿海偵察引發中美局勢緊張。中共昨天宣布新一波軍事演習，大陸海事局網站公告，浙...

印度受雨季豪雨和洪水重創 上百人死亡

印度因雨季帶來豪雨造成孟買、卡納塔卡省、克勒拉省（Kerala）和阿薩姆省（Assam）等地淹水成災，山洪引發山崩和土石...

皇室風暴未平息！哈利、梅根推新書 恐讓凱特難過

英國哈利王子與妻子梅根即將推出的新書「尋找自由」（暫譯），未上世就已經成為熱門話題，皇室專家紛紛展開熱烈討論，焦點當然還...

H&M子公司新品命名涉種族歧視 商品團隊遭停職

瑞典國際連鎖服飾品牌H&M（Hennes and Mauritz）今天表示，子公司在內部商品命名時使用種族歧視侮辱字眼，...

熱門新聞

祖母養的「可愛」比特犬突抓狂 6歲男童慘遭撕咬毀容

克魯曼：「更大衰退」將襲擊美國 比海嘯還糟

印度新冠肺炎撤僑客機衝出跑道「斷成兩截」 17人喪生 正副機師亡

龐培歐宣布制裁林鄭月娥、鄭雁雄等11港府高官

皇室風暴未平息！哈利、梅根推新書 恐讓凱特難過

美國3名少年為躲警闖海湖莊園 包內竟搜出AK-47

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。