印度新冠肺炎撤僑客機衝出跑道「斷成兩截」 17人喪生 正副機師亡

印度快運航空（Air India Express）載有190人的班機7日在大雨中降落印度南部科澤科德（Kozhikode）時發生意外，飛機衝出跑道斷成兩截。目前已知造成至少17人死亡、超過百人受傷，當中15人重傷。

法新社報導，這架波音737飛機的新冠肺炎撤離班機從杜拜起飛，降落科澤科德機場時因氣候不佳衝出跑道，飛機斷成兩截。慶幸的是，飛機沒有起火。

英國廣播公司（BBC）報導，這架班機載有184名乘客，10名為嬰兒，以及6名機組人員。科澤科德官員Seeram Sambasiva表示，意外造成機上17人死亡。當地警察Abdul Karim表示，至少15人重傷，正在當地醫院治療。

法新社根據乘客名單指出，死亡乘客包括一名10個月大的嬰兒和18個月大的小孩；印度快運航空表示，兩名機師皆死於這場意外。

印度媒體根據飛行追蹤網站數據指出，這架班機似乎試圖降落兩次，生還者向地方電視台表示，飛機在降落前反覆上升跟降落。