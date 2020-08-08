5G尚未普及 南韓已放眼6G 預計2026年推試行計畫

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
南韓已劍指6G，預計2026年展開實驗計畫。報系資料照
南韓已劍指6G，預計2026年展開實驗計畫。報系資料照

儘管全球5G行動網路尚未普及，野心勃勃的南韓政府已放眼6G，計劃2026年推出6G網路的試行計畫，力拚在2028年至2030年商轉6G。

Business Korea報導，南韓總理丁世均6日在一場科學與技術相關部長級的會議中，敲定政府的推動未來行動通訊的研發策略，包括搶先研發下一代行動科技，取得標準與高附加價值的專利，及奠定研發和產業的基礎。為此，南韓政府將在2021年起的五年內，每年投資2,000億韓元，研發高風險的6G基礎技術。

南韓政府將先在六大關鍵領域推動十項戰略任務，這六個領域包括超高效能、超大頻寬、超高精準度、超大範圍、超高智慧、超高信任度等，目標是實現每秒傳輸1TB數據的資料傳輸速度，比現行5G服務快五倍，延遲時間也降至5G服務的十分之一。當局也設定目標，要讓6G服務即使是在海拔，能達到距地表10公里的高度。

在研發這些前置作業完成，南韓政府計劃自2026年起進行6G先導計畫、將現存的通訊設備升級至6G。當局打算於五大領域進行實驗計畫，包括數位醫療照護、沉浸式內容、自駕車、智慧城市、及智慧工廠。

南韓 專利

延伸閱讀

南韓洪災搜救艇翻覆 釀1死5失蹤

韓國暴雨逾千人受災 政府擬列特別災區救災防疫

日韓緊張 打亂抗中計畫

後悔脫北的北韓人增加中 被稱「叛徒」也要北返的理由是…

相關新聞

女議員穿粉色短裙進國會挨批 她嗆：西裝不代表權威

南韓正義黨28歲女議員柳浩貞日前參加國會會議時，身穿一件粉紅色連身短洋裝，相當俏皮和吸睛，未料此舉卻在網上引起激烈論戰。

印度受雨季豪雨和洪水重創 上百人死亡

印度因雨季帶來豪雨造成孟買、卡納塔卡省、克勒拉省（Kerala）和阿薩姆省（Assam）等地淹水成災，山洪引發山崩和土石...

皇室風暴未平息！哈利、梅根推新書 恐讓凱特難過

英國哈利王子與妻子梅根即將推出的新書「尋找自由」（暫譯），未上世就已經成為熱門話題，皇室專家紛紛展開熱烈討論，焦點當然還...

H&M子公司新品命名涉種族歧視 商品團隊遭停職

瑞典國際連鎖服飾品牌H&M（Hennes and Mauritz）今天表示，子公司在內部商品命名時使用種族歧視侮辱字眼，...

觀賞東非動物大遷徙 疫情影響遊客掛零

東非動物大遷徙是動物界盛事，年年吸引全球大批觀光客一睹盛況，然而自新冠肺炎疫情爆發以來，肯亞馬賽馬拉國家保護區出現乏人問...

搜尋名字關鍵字出現小偷 阿根廷副總統告Google

阿根廷副總統費南德茲今天表示，她已對網路巨擘谷歌（Google）提出誹謗的告訴，因為Google的搜尋結果據稱將她指為「...

蔡英文登日本漫畫雜誌封面 標註「台灣總統」

台灣防疫表現受到全球肯定，日本青年漫畫雜誌Big Comic把總統蔡英文的畫像作為雜誌封面。漫畫把蔡總統專注、堅定的神情...

北韓暴雨成災糧倉泡湯 金正恩到場視察

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩今天視察黃海北道（North Hwanghae）水患災情，並下令提供糧食...

美中續交惡 這些撒手將重傷對方

美國繼續出牌向北京施壓，衛生部長阿扎爾將訪問台灣，是近年美方最高層級官員訪台，目的明顯想刺痛北京。但國務委員兼外長王毅反而向美國伸橄欖枝，呼籲美方重對話，任何問題都可以談，「求和」姿態說明北京有善意想謀和停戰；從側面看則是懼戰、仍有求於美方，因為中共當局內外交困，危機空前。

衛生部長訪台行程確定 將代表川普會晤蔡英文

即將訪台的衛生部長阿查爾(Alex Azar)表示，美台已建立重要的長期合作夥伴關係，台灣防疫表現令人讚賞，他期待見到蔡英文總統和衛福部長陳時中。

剪不斷理還亂！美、中、台之間的恩恩怨怨

台海兩岸的爭端，要追溯到國民黨與共產黨的內戰，而國共兩黨間的齟齬更是要回溯到1927年的國民黨「清黨運動」。二十多年的爭鬥後，國民黨政權在大陸敗北...

參院議長將訪台 捷克政壇台灣議題炙手可熱

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）可望9月初訪台，按照捷克憲法，參議院議長位階僅次總統，維特齊順利成行...

熱門新聞

女議員穿粉色短裙進國會挨批 她嗆：西裝不代表權威

川普下令 45天後禁美企與TikTok、WeChat母公司交易

黎巴嫩爆炸男子被炸飛落海 全身是血漂浮逾30小時奇蹟獲救

祖母養的「可愛」比特犬突抓狂 6歲男童慘遭撕咬毀容

克魯曼：「更大衰退」將襲擊美國 比海嘯還糟

美國打工9年滙百萬血汗錢剩零頭 崩潰斬殺疑出軌妻子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。