5G尚未普及 南韓已放眼6G 預計2026年推試行計畫

儘管全球5G行動網路尚未普及，野心勃勃的南韓政府已放眼6G，計劃2026年推出6G網路的試行計畫，力拚在2028年至2030年商轉6G。

Business Korea報導，南韓總理丁世均6日在一場科學與技術相關部長級的會議中，敲定政府的推動未來行動通訊的研發策略，包括搶先研發下一代行動科技，取得標準與高附加價值的專利，及奠定研發和產業的基礎。為此，南韓政府將在2021年起的五年內，每年投資2,000億韓元，研發高風險的6G基礎技術。

南韓政府將先在六大關鍵領域推動十項戰略任務，這六個領域包括超高效能、超大頻寬、超高精準度、超大範圍、超高智慧、超高信任度等，目標是實現每秒傳輸1TB數據的資料傳輸速度，比現行5G服務快五倍，延遲時間也降至5G服務的十分之一。當局也設定目標，要讓6G服務即使是在海拔，能達到距地表10公里的高度。

在研發這些前置作業完成，南韓政府計劃自2026年起進行6G先導計畫、將現存的通訊設備升級至6G。當局打算於五大領域進行實驗計畫，包括數位醫療照護、沉浸式內容、自駕車、智慧城市、及智慧工廠。