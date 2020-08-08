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中美防長熱線 談海上風險管控

聯合報 / 特派記者賴錦宏、記者林則宏／綜合報導
圖為2016年8月1日解放軍在東海舉行實兵實彈對抗演習，鄭州艦發射新型反艦導彈。圖／新華社
圖為2016年8月1日解放軍在東海舉行實兵實彈對抗演習，鄭州艦發射新型反艦導彈。圖／新華社

美國機艦近來頻頻駛入東海與南海，甚至抵近大陸沿海偵察引發中美局勢緊張。中共昨天宣布新一波軍事演習，大陸海事局網站公告，浙江舟山海域將在八月十一日至十三日進行實彈射擊訓練，訓練期間，相關海域禁止一切無關船舶航行、作業或錨泊。

公告稱，訓練時間為每天六時至十二時，訓練地點為舟山海區黃大洋海域。屆時現場會有警戒船艇，凡接近相關水域的任何船舶，均應服從現場警戒船艇指揮。

另據新華社報導，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和六日應約與美國國防部長艾思博通電話。魏鳳和就南海、台灣、美方對中方「汙名化」等問題表達中方原則立場，要求美方要停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩定。艾思博說，在兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。

這是中美防長近五個月來首次通話。據大陸國防部網站訊息，魏鳳和上一次與艾思博通電話是在今年三月三日，當時兩人談話重點是關於新冠疫情防控。

美國軍機近期密集巡航東海與南海空域。根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台公布的數據，七月美軍計出動六十七架次的大型偵察機，前往南海展開偵察行動，幾乎是五月的兩倍。

七月中，美軍有多達十三架次在非常規時間進行偵察，即晚間八時至上午六時間升空偵察南海，同時行經東海，逼近福建與廣東沿海情況也越來越多。

南海 國防部 美軍

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