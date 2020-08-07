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憂「大外宣」紐時等媒體下架《中國日報》

德國之聲 / 德國之聲

過去幾天，包含《紐約時報》丶《華盛頓郵報》與英國的《每日電訊報》在內的多家國際媒體都停止接受中國官媒《中國日報》的品牌置入內容，並將過去幾年來在他們網站上曾發表過的相關內容都刪除。

《中國日報》以「新聞報導」的形式在各大國際媒體中刊登置入性內容，已有超過十年的歷史。這些置入性內容都會以新聞報導的形式呈現，內容都是由中國官媒的記者所寫，內容往往以非常正面的方式去敘述中國與國際社會的關系。而國際媒體通常都以「中國觀察」的名義將這些內容夾帶在實體報章中，而同樣的內容也會以文章的方式在這些媒體的網站上出現。

《紐約時報》傳播部副主任羅艾德斯 (Danielle Rhoades Ha) 向德國之聲證實，《紐約時報》今年初決定停止接受國營媒體以「新聞報導」形式投放置入性的廣告，這其中也包含《中國日報》。不過《紐約時報》也在回應中強調，只要國營媒體的廣告類型符合廣告投放准則，仍可以在《紐約時報》中投放廣告。

《華盛頓郵報》傳播部主任夏尼 (George Shani) 也向德國之聲表示，該報於去年便停止刊登《中國日報》的置入性內容。另外，英國的《衛報》報導，英國《每日電訊報》也在近日停止刊登《中國日報》的置入性內容，但《每日電訊報》並未向《衛報》解釋為何做此決定。根據《香港自由新聞》(Hong Kong Free Press)的報導，《每日電訊報》自十多年前便開始在實體報紙與網站上刊登「中國觀察」的內容，而《每日電訊報》每年約能透過這項合作計畫，獲得超過100萬美元的營收。

雖然這3家國際媒體近期都停止刊登《中國日報》的置入性內容，不過仍有包含《華爾街日報》等全球多家媒體未停止刊登《中國日報》的置入性內容。除了英國與美國的媒體之外，實際上法國丶德國丶澳大利亞與新西蘭的媒體也都跟《中國日報》有類似的置入性廣告合作。

除了《每日電訊報》外，根據《中國日報今年2月被美國司法部要求申報2016年以來在美國境內的收入後，申報文件顯示《華盛頓郵報》與《華爾街日報》每個月都透過《中國日報》的置入性內容賺得10萬美元的營收，《紐約時報》則是每年透過在網站上刊登《中國日報》的置入性內容，獲得5萬美元的營收。

在《紐約時報》終止接受《中國日報》置入性內容的消息傳出後，美國眾議員班克斯 (Jim Banks) 在推特上發文表示：「《紐約時報》已停止支持《中國日報》的政治宣傳內容，所以其他媒體機構也應該效法《紐約時報》的作法。」

人權觀察的中國部主任理查森 (Sophie Richardson) 也推文表示，任何媒體機構在終止刊登《中國日報》的置入性內容時，應該要清楚地對外解釋已停止這項合作案，及其原因。

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