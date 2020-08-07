中美防長通話關切南海、台灣

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）周四（6日）與中國國防部長魏鳳和通電話，對中國在南海和台灣附近「破壞穩定」的行動表達關切。

美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，雙方在一個半小時的通話中談論話題廣泛，包括北京對新冠病毒的處置、電信商華為、中國在南海的軍事擴張以及香港議題，埃斯柏期望中國遵守國際法與國際慣例，以及履行對國際的承諾，又重申美中建立「具有建設性、穩定和結果導向」的防務關系之重要性。

新華社報導，中國防長魏鳳和對埃斯珀表示，當前中美正面臨「建交以來最困難、最復雜的局面」，呼籲中美雙方認真落實兩國元首共識，發展基於協調、合作、穩定的中美關系，努力實現不沖突不對抗、相互尊重、合作共贏，他強調「中美誰也打不倒誰，對抗只能兩敗俱傷」。

針對南海、台灣問題，魏鳳和批評美方「污名化」中國，要求美方停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免采取可能使局勢升溫的危險舉動，維持地區和平穩定。

新華社報導提到，中美還就下階段中美兩軍交往交換看法，但並未提及詳細內容。

埃斯珀曾在7月21日表示，冀在年底前訪問中國，五角大廈發言人表示其意願不變。如果成行，這將是埃斯柏首次以國防部長身份訪華。

張慈/李澄欣（路透社）

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