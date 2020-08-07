美中續交惡 這些撒手將重傷對方

美國繼續出牌向北京施壓，衛生部長阿扎爾將訪問台灣，是近年美方最高層級官員訪台，目的明顯想刺痛北京。但國務委員兼外長王毅反而向美國伸橄欖枝，呼籲美方重對話，任何問題都可以談，「求和」姿態說明北京有善意想謀和停戰；從側面看則是懼戰、仍有求於美方，因為中共當局內外交困，危機空前。

北京當然不願承認有危機。但從疫情損害經濟、南方半壁江山遇百年大洪災，習近平當局施政在黨內和民間質疑聲音日增；美國施壓一波接一波，國際質疑中共聲浪升高，陷入孤立是改革開放40年來最艱困局面。王毅表達有意和華府重對話，但川普政府大選當前、反中共態度堅決，根本不屑也無意真正談和。

美中關係有如自由落體和斷崖式下墜。互關領館，科技戰抑制華為、中興，海外版抖音(TipTok)前途未卜；國務卿龐培歐宣布「淨網」(Clean Network)行動，號召自由世界和中共切割。美國一道道枷鎖都想卡住中共咽喉，底線和目標在哪裡？難道要逼中共垮台？恐怕川普、龐培歐都說不清。

軍事上，南海、台海兩軍對峙升高。共軍近日疑向西北試射反航母東風26導彈，意在威懾美方；美軍E-8C先進偵察機黑夜再度逼近廣東外海60浬內，近月來已多次，似為搜集中國沿海雷達、要塞等資訊，為萬一開戰作準備。

未來三個月美國大選投票前，美方還可能出重拳，中方求談不成，必然反報復回應，雙方可能使出哪些撒手？綜合歸納一部分可能如下：

一，不少評論認為，發動一場可控的小規模戰爭，可為川普吸票。日本媒體和「南華早報」都報導，美軍可能轟炸南海中方填造的島嶼，其中黃岩島中方未駐軍，菲律賓主張是其領土。美軍如避開中方建機場、有駐軍的美濟礁、永暑礁和渚碧礁，以演習為由炸射黃岩島威懾中方，確有可能。日媒甚至說，美軍已制訂轟炸計畫。重點在菲律賓是否同意，而中方如何回應？北京如沉默以對，島嶼主權聲索無異被否定，習近平很難對內交代；但如軍事強烈回應，正中美方下懷，局勢將升高到戰爭危機層次。

二，美國高官訪台後，美台恢復邦交呼聲升高。但除非美中不惜斷交和軍事衝突，美台復交幾不可能。美台再度磋商新一波軍售，可能使中共對台有軍事等施壓行動，台海危機升溫。但美軍也可能在台灣周邊軍演反制，形成恐怖平衡。

三，美軍如封鎖南海或麻六甲海運要道，占中國70%能源輸入航線被切斷，戰略儲油僅約90天的中國經濟可能窒息。這招撒手以美軍實力要執行並不難。問題在師出何名？中國近期和伊朗軍事科技等合作，打造「反美聯盟」；近日傳美軍在青島外海扣押一艘駛往伊朗貨輪，該船載運抗疫物資，可見美軍已在周邊展開強勢行動。這步棋潛在可能和威力不小，現在不用將來也可能用，威懾中伊兩國的目的明顯。

四，其他措施包括金融制裁中方，把與香港、新疆有關的中國國營銀行排除在SWIFT交易系統之外，打擊面很大。川普政府目前還算「避重就輕」，用的還不是一招致命的狠招；美中一旦撕破臉，上述任何措施都可能造成中方災難性後果。

反觀中方也有多個撒手。一，廢除第一階段貿易協議，停購美大豆、小麥、牛豬肉等農產。中方每年須向美採購2000億美元產品，執行遠遠落後。北京似有意觀望，需要時可廢協議，對用農業州選票來制約川普。問題在中國發生洪災，大豆等農產需求更仰賴進口，使北京這招撒手損人但害己更大，不太容易採行。

二，中國如禁稀土、石墨出口是大殺招。中國稀土供應占全球逾90%，一旦停供，美方高科技包括軍事太空，如導彈元件等都受影響。石墨是製造鋰電池重要原料，中國產量占全球60%，兩樣都對全球影響舉足輕重，也是反擊美國的撒手。但美、澳與歐洲聯手，開始在德州、澳洲建稀土廠，2022年後將降低對中國依賴。黨媒如環時叫囂中國應製造千枚核彈反制美國，對稀土、石墨等反而略而不提，似有玄機。

從大局看，北京還想隱忍求和，避免戰爭，期待川普回心轉意，否則就等川普落選，明年白登就職後再尋求恢復中美關係。川普民調低落，是否對中方再出招或適可而止，為卸任後家族在中國做生意留後路，將反映他的利益價值觀。