衛生部長訪台行程確定 將代表川普會晤蔡英文

即將訪台的衛生部長阿查爾(Alex Azar)表示，美台已建立重要的長期合作夥伴關係，台灣防疫表現令人讚賞，他期待見到蔡英文總統和衛福部長陳時中。

中央社報導，阿查爾是六年來，首位美國內閣級官員訪問台灣，也是1979年台美斷交以來訪台的最高層級美國官員；他將代表川普總統與台灣官員及防疫專家會晤，討論美台夥伴關係、疫情應對及全球衛生等議題。

行政院發言人丁怡銘6日宣布，阿查爾的具體訪台日期為8月9日。中華民國外交部發出聲明表示，阿查爾訪台期間將拜會蔡總統，並預計會晤外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等人。

阿查爾在接受福斯電視台訪問時談到訪台行程。他表示，美國與台灣已建立極為重要的長期合作夥伴關係，特別是在公共衛生領域。他指出，台灣一直是國際社會裡透明、合作與協作的典範，台灣對新冠肺炎的處理令人讚賞；與某些其他實體相比，台灣極具透明度。

阿查爾也以「台灣總統」稱呼蔡英文；。他表示，期待這趟訪台行程，能與「陳部長、台灣總統與其他人」持續衛生合作，以造福台灣、美國與全球民眾。

美國之音報導，阿查爾訪台將加劇北京和華盛頓之間在從貿易、人權以及新型冠狀病毒大流行等方方面面的緊張局勢。中國外交部和國台辦接連對阿查爾訪台表達強硬立場，中國國家衛生健康委6日也回應此事稱，「台灣問題是中國內政，不允許外部勢力插手干涉」，並指中美應共同致力於衛生健康合作。