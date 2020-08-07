快訊

森喜朗9日將率團來台弔唁李登輝 搭乘專機當天往返

衛生部長訪台行程確定 將代表川普會晤蔡英文

世界日報 / 編譯中心╱綜合6日電
美國衛生部長阿查爾。華盛頓記者張文馨／攝影
美國衛生部長阿查爾。華盛頓記者張文馨／攝影

即將訪台的衛生部長阿查爾(Alex Azar)表示，美台已建立重要的長期合作夥伴關係，台灣防疫表現令人讚賞，他期待見到蔡英文總統和衛福部長陳時中。

中央社報導，阿查爾是六年來，首位美國內閣級官員訪問台灣，也是1979年台美斷交以來訪台的最高層級美國官員；他將代表川普總統與台灣官員及防疫專家會晤，討論美台夥伴關係、疫情應對及全球衛生等議題。

行政院發言人丁怡銘6日宣布，阿查爾的具體訪台日期為8月9日。中華民國外交部發出聲明表示，阿查爾訪台期間將拜會蔡總統，並預計會晤外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等人。

阿查爾在接受福斯電視台訪問時談到訪台行程。他表示，美國與台灣已建立極為重要的長期合作夥伴關係，特別是在公共衛生領域。他指出，台灣一直是國際社會裡透明、合作與協作的典範，台灣對新冠肺炎的處理令人讚賞；與某些其他實體相比，台灣極具透明度。

阿查爾也以「台灣總統」稱呼蔡英文；。他表示，期待這趟訪台行程，能與「陳部長、台灣總統與其他人」持續衛生合作，以造福台灣、美國與全球民眾。

美國之音報導，阿查爾訪台將加劇北京和華盛頓之間在從貿易、人權以及新型冠狀病毒大流行等方方面面的緊張局勢。中國外交部和國台辦接連對阿查爾訪台表達強硬立場，中國國家衛生健康委6日也回應此事稱，「台灣問題是中國內政，不允許外部勢力插手干涉」，並指中美應共同致力於衛生健康合作。

外交部 蔡英文

延伸閱讀

共和黨人憂慘敗：川普讓大選變成對他的公投

辯論會過招 川普陣營喊加場、盼提前都被拒

伊凡卡挹注400萬 川普7月募款1.65億超越白登

美衛生部長訪台後下一步是美艦入台？ 學者認為機率很小

相關新聞

女議員穿粉色短裙進國會挨批 她嗆：西裝不代表權威

南韓正義黨28歲女議員柳浩貞日前參加國會會議時，身穿一件粉紅色連身短洋裝，相當俏皮和吸睛，未料此舉卻在網上引起激烈論戰。

美中續交惡 這些撒手將重傷對方

美國繼續出牌向北京施壓，衛生部長阿扎爾將訪問台灣，是近年美方最高層級官員訪台，目的明顯想刺痛北京。但國務委員兼外長王毅反而向美國伸橄欖枝，呼籲美方重對話，任何問題都可以談，「求和」姿態說明北京有善意想謀和停戰；從側面看則是懼戰、仍有求於美方，因為中共當局內外交困，危機空前。

衛生部長訪台行程確定 將代表川普會晤蔡英文

即將訪台的衛生部長阿查爾(Alex Azar)表示，美台已建立重要的長期合作夥伴關係，台灣防疫表現令人讚賞，他期待見到蔡英文總統和衛福部長陳時中。

剪不斷理還亂！美、中、台之間的恩恩怨怨

台海兩岸的爭端，要追溯到國民黨與共產黨的內戰，而國共兩黨間的齟齬更是要回溯到1927年的國民黨「清黨運動」。二十多年的爭鬥後，國民黨政權在大陸敗北...

參院議長將訪台 捷克政壇台灣議題炙手可熱

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）可望9月初訪台，按照捷克憲法，參議院議長位階僅次總統，維特齊順利成行...

白俄大選未受監督 人民、歐盟齊抨擊

白俄羅斯大選換掉歐安組織改由俄羅斯派員監督，民眾上街抨擊不透明，歐盟也聲援！白俄羅斯總統盧卡申科已經掌權逾20年，近期又頻頻設法將反對派人士及與其競爭的候選人逮捕入罪...

廣島原爆75週年 日本重申不簽禁止核武器條約

日本廣島市今天迎接原子彈爆炸75週年，市長松井一實再度公開呼籲日本政府簽署並批准禁止核武器條約，不過，日本首相安倍晉三與...

川普：若11月沒有總統大選 已與北韓展開談判

韓國國際廣播電台6日報導，美國總統川普表示，若無大選日程，目前已與北韓展開談判。

南韓連日暴雨 16人死亡11人失蹤

韓國國際廣播電台6日報導：韓國多地連降暴雨，5日晚到6日凌晨死亡人數新增1人。中央災難安全對策本部表示，以6日上午10時...

北韓邊境也氣爆 中國看到烈焰

不只黎巴嫩發生大爆炸，北韓位於兩江道的惠山市，3日傍晚6時多也發生嚴重氣爆，北韓緊鄰中國的邊境指揮官住所，發生連續10次的氣爆，現場一度烈焰衝天，這起事故至少造成9人死亡，約30人輕重傷，北韓當局在調查後，初步認定是人為因素，已逮捕涉案的指揮官。

極右派殺害德國官員 坦承因仇恨犯行

德國極右派份子恩斯特在審判中承認，曾謀殺支持移民的地方首長呂布克。呂布克是德國相當知名的移民政策擁護者，但去年6月在家中庭院遭恩斯特近距離頭部槍殺。恩斯特的坦承犯行使此案成為德國二戰後第一起極右派政治刺殺案。

影／奧客硬趴雕像合照 坐斷「勝利維納斯」三根腳趾

一名奧地利遊客跟團參觀義大利「安東尼奧卡諾瓦博物館」（Museum Gipsoteca Antonio Canova），...

熱門新聞

川普下令 45天後禁美企與TikTok、WeChat母公司交易

女議員穿粉色短裙進國會挨批 她嗆：西裝不代表權威

黎巴嫩爆炸男子被炸飛落海 全身是血漂浮逾30小時奇蹟獲救

影／貝魯特大爆炸前後對比 民眾自發清理怒斥政府無能

美國打工9年滙百萬血汗錢剩零頭 崩潰斬殺疑出軌妻子

10年不間斷！同事集資買彩券 幸運女神招手爽中1.64億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。