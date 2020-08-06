剪不斷理還亂！美、中、台之間的恩恩怨怨

台海兩岸的爭端，要追溯到國民黨與共產黨的內戰，而國共兩黨間的齟齬更是要回溯到1927年的國民黨「清黨運動」。二十多年的爭鬥後，國民黨政權在大陸敗北，攜黨政軍機關全面撤至台灣島，繼續使用「中華民國」之國號，力圖與在大陸另立「中國人民共和國」的中共政權繼續抗衡。

1949年後的幾十年間，統治台灣的蔣氏國民黨政權堅持「中華民國」之主權範圍依然包括大陸地區。與之相對應，中共政權也堅持「台灣是中華人民共和國一部分」，認為「中華人民共和國」已經取代了「中華民國」的國際法地位。換言之：兩岸都堅持自己代表整個中國。

這種爭奪「一個中國代表權」的局面，在90年代出現了變化。當時，台灣逐漸從威權專制轉型為民主政體，台灣人的身份認同也漸漸轉變，「本土意識」越發走向前台。

台灣當前的執政黨民進黨認為，台灣已經是事實上的主權國家，因此不是中國的一部分。而在野的、曾經與中共爭鬥了半個世紀的國民黨如今更支持加強台海兩岸的經濟、社會等領域的聯繫，並且依然堅持台灣是中國（中華民國）的一部分。

1992年，台海兩岸的代表會晤時，雙方都曾認可「只有一個中國」，同時也默認對方對「一個中國」的含義有著不同的解讀，即「一中各表」或所謂「九二共識」。不過，如今在台灣內部，各政治派別之間就「九二共識」是否存在也有著不小的爭議；北京方面則堅持認為「九二共識」就是「一個中國原則」，否認有「各自表述」的空間。

華盛頓如何表述「一個中國」？

目前，全球只有十多個國家與「中華民國」有著正式外交關系，其餘國家都選擇「中華人民共和國」。北京當局近年來還在積極促動台灣的邦交國轉向北京。全球唯一一個既沒有與台北、也沒有與北京建交的聯合國會員國是不丹。

1949年兩岸分治後，美國一度不承認北京的中共政權，而是與台北的國民黨政權保持外交關系。1979年，華盛頓與「中華民國」斷交，轉而與「中華人民共和國」建交，並且通過《中美聯合公報》「認可」了後者為中國的唯一代表。值得一提的是，在聯合公報官方文本中，中文版提到「承認」台灣是中國一部分、「承認」中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，而英文版則是對前者採用acknowledge（認可、認知）、對後者採用recognize（承認）一詞。這一表述上的差異留下了一定的模糊空間。

1979年後的40年間，美中經貿關係日益緊密，但是華盛頓對台灣依然有著舉足輕重的支持，儘管這種支持方式在沒有正式外交關係的情況下有時十分微妙。美國與台灣互相派駐的「非官方」代表，實際上也享有幾乎與正式外交使節相同的待遇。

1979年美國在中止與台灣外交關係的同時，美國國會也通過了《與台灣關系法》，其中提到美國應向台灣提供「防御性質的武器」，「以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動」。不過，川普之前的數屆美國總統在對台軍售案方面都相對克制，從而避免激怒北京。川普總統上台後，美國政府已經批准了一系列大額軍售案，其中包括價值80億美元的戰鬥機升級換代計劃。

近年來，美國還試圖推動台灣加入世衛組織等聯合國機構，在新冠疫情爆發後，這一呼聲進一步高漲。美國衛生部長阿扎爾(Alex Azar)如果成行，台灣加入世衛很有可能也會是一個重要話題。

文山綜合報道(法新社)

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