白俄大選未受監督 人民、歐盟齊抨擊

白俄羅斯大選換掉歐安組織改由俄羅斯派員監督，民眾上街抨擊不透明，歐盟也聲援！白俄羅斯總統盧卡申科已經掌權逾20年，近期又頻頻設法將反對派人士及與其競爭的候選人逮捕入罪，即將迎來的大選也未依慣例邀請歐安組織監督，而是改由俄羅斯執行，其獨裁作風再度引發爭議。

強人政治打壓異己

根據《歐洲新聞台》報導，白俄羅斯現任總統盧卡申科自1994年以來即任職至今，他也瞄準8月初即將到來的大選，尋求第5次連任。

這場選舉有無數反對派人士遭到鎮壓及逮捕，包括聲勢頗高的巴巴里科在登記參選前被以挪用公款及詐欺罪起訴，迅速逮捕入獄，還有潛在對手澤普卡洛被註銷候選人資格。歐安組織也在日前宣佈，將不會對俄羅斯大選進行監督，原因是未受到白俄羅斯政府依約邀請。上萬人民走上街頭抗議，質疑選舉的公正性。

2001年起，歐安組織底下負責評估選舉公平性的民主及人權辦公室便擔任監督白俄羅斯選舉的機構至今。歐安組織為所有歐洲國家都參與的國際組織。發言人安德魯斯告訴表示：「白俄羅斯未依照慣例準時邀請組織，因此我們無法主動介入監督。」

國際組織示警

歐盟外交事務女發言人馬斯拉利則表示擔心，她說：「這種情況將對白俄羅選舉過程的透明度和完整性造成極負面影響。」據《彭博社》報導，前白俄羅斯觀察團成員格洛德表示，監督委員會得在選舉前6到7週就成立，包括旅住宿、辦公室招募人員等。

白俄羅斯一直拖到7月底才寄出邀請函給歐安組織，但為時已晚，他們轉而邀請獨立國協的選舉觀察組織。但格洛德認為，該組織派出的觀察團不客觀，她說：她說：「獨立國協非常有偏見，他們從不提出質疑，完全受到莫斯科的控制。」

白俄羅斯人權組織維亞斯納則指出，政府因應疫情減少了設置在投票站的觀察員人數，「這使我們無法完整觀察到計數過程，這是競選活動中最重要的部分。」白俄羅斯政府則對此消息不回應。

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