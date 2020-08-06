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北韓邊境也氣爆 中國看到烈焰
不只黎巴嫩發生大爆炸，北韓位於兩江道的惠山市，3日傍晚6時多也發生嚴重氣爆，北韓緊鄰中國的邊境指揮官住所，發生連續10次的氣爆，現場一度烈焰衝天，這起事故至少造成9人死亡，約30人輕重傷，北韓當局在調查後，初步認定是人為因素，已逮捕涉案的指揮官。
根據每日北韓報導，一名消息人士透露，惠山市3日晚間約6點10分起火，起因可能是屋內堆積的液化石油氣（LPG）氣瓶爆炸所致。由於地點相當敏感，就位在與中國僅相隔兩江之遙的地帶，讓這起北韓邊境指揮官住所的連環氣爆格外受到重視，報導稱，就連在中國也能見到衝天的爆炸景象。
根據消息人士表示，連環氣爆至少狂燒民宅約一小時之久，由於指揮官住所屋內存放大量的汽油和瓦斯桶，讓火勢一發不可收拾，並牽連到附近約數十棟民宅也跟著遭殃。
韓媒報導，這場氣爆造成6人當場死亡，其中3位傷者在送醫後不治過世，共約有30多人送醫。北韓當局調查起火原因為人為疏失，且不會對遭到無妄之災的居民國賠，包括臨時為受到波及的居民提供應急的毛毯衣物等生活必需品，也需自行購買。
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