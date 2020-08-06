極右派殺害德國官員 坦承因仇恨犯行

德國極右派份子恩斯特在審判中承認，曾謀殺支持移民的地方首長呂布克。呂布克是德國相當知名的移民政策擁護者，但去年6月在家中庭院遭恩斯特近距離頭部槍殺。恩斯特的坦承犯行使此案成為德國二戰後第一起極右派政治刺殺案。

根據《英國廣播公司》報導，呂布克生前是卡塞爾行政區區長，且在德國國內相當有名。呂布克與總理梅克爾同屬基民盟，且在2015年梅克爾主張德國應接收難民時，大力擁護梅克爾的政策。

呂布克在2015年的一場集會中，呼籲聽眾挺身擁護基督價值。「若有人不同意這個價值，他們隨時可以離開這個國家，這是每個德國人的自由」，他如是說。而呂布克疑似也就是因為秉持如此信念，才會被兇手盯上。

《德國之聲》指出，恩斯特選擇在呂布克住家埋伏，並在外面庭院發現呂布克。經過短暫對峙後，恩斯特最終朝呂布克頭部近距離開槍，呂布克則稍後送醫不治。恩斯特在其自白中表示，他是受到另一名極右派份子馬克斯的煽動，並接受他的武器訓練。

檢方則表示，恩斯特的犯罪動機是出於「右翼極端份子對難民的仇恨」。而這已經是恩斯特第三度自白，前兩次對本事件都有不同的描述，但這次是他第一次坦承射殺呂布克。而此一自白也讓本案成為德國在二戰後，第一起極右派所造成的政治刺殺事件。

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