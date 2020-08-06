中反對美衛福部長訪台 龐培歐：符合一貫政策

衛福部長阿查爾即將訪台，美方稱這是落實「台灣旅行法」的高層互訪，中國外交部指堅決反對美台官方往來，國務卿龐培歐5日說，阿查爾訪台符合美國一貫政策，且肩負與台灣討論防疫經驗的深遠且重要目的；聯邦參議員魯比歐表示，期待有更多美國高階政府官員訪台。

龐培歐表示，不談論美方決策，過去已有內閣成員訪台，阿查爾(Alex Azar)此行與過去政策一致。

「我們歡迎台灣的專業及雙邊重要的對話。」龐培歐說。

另外，聯邦眾議院上月21日通過2021財年國防授權法案(NDAA)，5日公布眾院版本，與委員會版本相較，新增4項涉台條文，包括強化美台防衛關係、要求國防部報告與台灣的安全合作供應鏈，報告美台醫療安全的夥伴關係，以及曾有國會議員提出「台灣公平就業法」草案，相關精神也入法。

參眾兩院均在上月底通過國防授權法，參院軍事委員會通過的版本中，本就有涉台條款，包括邀請台灣參與環太平洋軍演，與美國海軍在台灣停泊醫療船等；眾院軍委會則無涉台條文，是在眾議院院會討論時，由議員提案加入。但兩院版本存在差異，全案還需兩院協商共同敲定最終版本，目前有關台灣的條文，都得通過協商。

有關強化美台防衛關係，眾院版條文指出，台灣是美國自由開放印太地區的重要夥伴，台灣關係法與雷根總統的「六項保證」是美台關係基石，美國應持續強化與台灣的防衛及安全合作關係，支持台灣發展足以自衛的能力；有關軍售，條文指出，美國政府應增進美國軍售台灣的可預測性，包括定期檢討並回應台灣的需求。

眾院版草案指出，國防部長應推動強化台灣安全的交流，邀請台灣參與軍事訓練或演習的，且以強化防衛計畫合作為目的，推動資深國防官員和將級軍官的交流(這將與台灣旅行法一致)，提供年輕軍官的交流機會，國防部長應考慮擴大空軍及海軍投入和訓練，與台灣合作強化區域安全；美台也要在人道援助災難紓困等議題上合作，例如讓曾執行防疫任務的海軍醫療船安慰號和舒適號停靠台灣。

眾院版條文也提到，中國對台日益增加的脅迫和侵略行為，包括瞄準台灣的軍事行動，均與和平解決台灣未來的期待背道而馳。

魯比歐：期待更多高階官員訪台

龐培歐5日在國務院舉行記者會，被問到阿查爾訪台而中國反對一事，他說，阿查爾訪台是帶著深遠而重要的目的，美國還深陷全球大流行之中，台灣有成功抗疫經驗，阿查爾要去與台灣方面討論此事。

龐培歐說，美方希望台灣能加入世界衛生組織大會(WHA)的討論，但中國阻攔，如今阿查爾將訪台，並與台灣交換公共衛生的意見，攸關美國政府在應對疫情與疫苗及療法研發領域的往前邁進。

川普總統2018年簽署「台灣旅行法」，包括鼓勵高層互訪；當初提案的聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)5日在推特表示，台灣是重要民主夥伴，也是應對新冠肺炎的世界榜樣，期待有更多高階美國政府官員能訪問台灣。