美眾院版國防授權法 要強化美台防衛關係回應軍售需求

美國聯邦眾議院7月21日通過2021財年國防授權法案（NDAA），5日公布眾院版本，與委員會版本相較，新增4項涉台條文，包括強化美台防衛關係、要求國防部報告與台灣的安全合作供應鏈，報告美台醫療安全的夥伴關係，以及曾有國會議員提出「台灣公平就業法」草案，相關精神也入法。

參眾兩院均在7月底通過國防授權法，參院軍事委員會通過的版本中，本就有涉台條款，包括邀請台灣參與環太平洋軍演，與美國海軍在台灣停泊醫療船等；眾院軍委會則無涉台條文，是在眾議院院會討論時，由議員提案加入。

兩院版本存在差異，全案還需參眾協商共同敲定最終版本；目前有關台灣的條文，都得通過協商。在雙方確認共識版本，各自回到院會通過後，才會送交美國總統川普簽署。

有關強化美台防衛關係，眾院版條文指出，台灣是美國自由開放印太地區的重要夥伴，台灣關係法與雷根總統的「六項保證」是美台關係基石，美國應持續強化與台灣的防衛及安全合作關係，支持台灣發展足以自衛的能力；有關軍售，條文指出，美國政府應增進美國軍售台灣的可預測性，包括定期檢討並回應台灣的需求。

眾院版條文指出，國防部長應推動強化台灣安全的交流，邀請台灣參與軍事訓練或演習；以強化防衛計畫合作為目的，推動資深國防官員和將級軍官的交流（這將與台灣旅行法一致）；提供年輕軍官的交流機會；國防部長應考慮擴大空軍及海軍投入和訓練，與台灣合作強化區域安全；美台也要在人道援助災難紓困等議題上合作，例如讓曾執行防疫任務的海軍醫療船安慰號和舒適號停靠台灣。

眾院版條文也提到，中國大陸對台日益增加的脅迫和侵略行為，包括瞄準台灣的軍事行動，均與和平解決台灣未來的期待背道而馳。