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印度2億兒童鉛中毒 聯合國籲正視

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
印度有超過2億兒童鉛中毒，聯合國示警。（photo by Pinterest）
印度有超過2億兒童鉛中毒，聯合國示警。（photo by Pinterest）

印度超過2億兒童鉛中毒聯合國籲正視問題！日前聯合國兒童基金會的一份報告指出，全世界有8億兒童血液中鉛含量過高，其中印度就有2.75億兒童的血鉛濃度超標。血液鉛過量會導致智商降低、干擾紅血球攜氧能力，阻礙骨骼成長，嚴重更會致命。聯合國呼籲，各國必須正視其嚴重性。

血鉛濃度

根據《第一郵報》報導，聯合國兒童基金會一份報告指出，印度有2.75億兒童的血鉛濃度高於5微克的安全標準。

全世界8億兒童血鉛濃度超標，近一半的人數集中在南亞，其中印度是最佔比最高的國家。喬治國王醫科大學生物化學系主任馬哈迪更指出，生活在電池回收廠或附近的印度兒童，血液鉛含量高達190微克，嚴重超標。血液中鉛含量過高會造成鉛中毒情況，對兒童的傷害也遠比大人來得深。

鉛中毒會影響認知及神經發育，平均會使孩子智商下降4點。鉛可以從任何地方進入人體，無論是來自空氣、土壤、水，甚至房子。一份研究指出，印度傳統祭祀用的紅粉、辛香料如葛拉姆馬薩拉、黑胡椒粉及辣椒粉都可以發現一定含量的鉛，某些藝術品、老舊房屋和玩具中的油漆也有相同情形。

鉛中毒原因

據《健康網》報導，低收入和中等收入國家兒童鉛中毒的主要原因是沒有針對鉛酸蓄電池實施確切的回收方式。聯合國兒童基金會執行主任佛爾表示：「鉛中毒缺乏早期症狀，無聲地對兒童健康和發展造成破壞，更可能致命。」呼籲各國必須了解鉛污染嚴重性，並立刻採取行動，一起保護兒童。

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中毒 印度 聯合國

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