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影／黎巴嫩大爆炸實況影片曝光台商客戶驚險拍攝

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區，昨天發生大爆炸，災區有如世界末日。記者魯永明／翻攝
黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區，昨天發生大爆炸，災區有如世界末日。記者魯永明／翻攝

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區，昨天發生大爆炸，災區有如世界末日；嘉義縣經營塑膠機械製造公司姓黃姓商人，在黎國的客戶爆炸發生當時，正帶著孫女在離爆炸地點1公里外的住家頂樓，全程目擊爆炸發生，拿手機拍下大爆炸發生驚險瞬間。

黃姓商人說，黎巴嫩客戶今天傳來爆炸的實況影片，讓人感到震驚，影片中爆炸威力十分震撼，爆炸發生時，客戶和他的孫女正好在樓上陽台，突然發生大爆炸，當地慘重傷亡，他透過ＬＩＮＥ與客戶交談，詢問當地情形，所幸客戶和家人沒有受傷。

黃姓商人的黎國客戶拍攝的影片只有短短15秒，只見遠處突然大爆炸，濃煙遮蔽天空，緊接著發出轟隆隆聲響及火光，接著大爆炸產生的震波，有如海嘯般衝向四周，非常可怕。黃姓商人將影片貼臉書，網友驚呼「短短幾秒，太可怕了，爆震波的力量」。

根據中央社報導，黎國衛生部長哈山表示，這起大爆炸已造成至少78人喪生和近4000人受傷。黎巴嫩總理狄亞布表示，2750公噸硝酸銨在港區爆炸。總統奧恩（Michel Aoun）召開最高國防委員會會議後，宣布貝魯特為災區，並建議內閣宣布緊急狀態。

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區，昨天發生大爆炸，災區有如世界末日。記者魯永明／翻攝
黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區，昨天發生大爆炸，災區有如世界末日。記者魯永明／翻攝

爆炸 黎巴嫩

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