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馬里世界遺產被毀 聯合國出資維護

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
聯合國教科文組織保證，會盡力恢復馬里境內的世界遺產多貢之地，保存當地自然景觀、族群傳統建築與生活方式。(photo from Wikimedia)
聯合國教科文組織保證，會盡力恢復馬里境內的世界遺產多貢之地，保存當地自然景觀、族群傳統建築與生活方式。(photo from Wikimedia)

聯合國教科文組織（UNESCO）4日表示，願意提供一項百萬美元的輔助計劃，幫助西非國家馬里恢復受戰亂破壞的世界遺產：多貢之地。多貢之地早在1989年就登記為世界遺產，該地以建設在岩石上的房屋與多貢族傳統生活方式而聞名，但歷史上因族群之間爭鬥，到近年來北部武裝聖戰組織起義後，衝突更加暴力化，約有15個村莊被毀。

保護世界遺產

根據《英國廣播公司》報導，針對西非國家馬里的世界遺產「多貢之地」，聯合國教科文組織（UNESCO）4日提出與瑞士國際衝突地區遺產保護聯盟的合作，將出資百萬美元幫助恢復受到破壞的多貢之地。

依照聯合國教科文組織的說明，多貢之地在1989年就被宣布是世界遺產，自然景觀融合人為建築、生活方式的遺址，因馬里境內的多貢族人將房屋建在班迪加拉懸崖而得名，他們還建立糧倉、祭壇、集會所等美麗建築，更存在古老的社會傳統如祖靈崇拜儀式、盛宴，當然還有人為手工藝品諸如儀式用的面具，讓眾多地質、考古、民族學的專家感興趣，也是西非令人印象深刻的景點之一。

《非洲世界遺產》都曾多次警告過，像多貢之地這種非保護區的世界遺產，沒有任何權威組織、國家部門來監督（或說維護），很容易受到破壞。

飽受戰亂破壞

果然如其所說，多貢之地不只在歷史上因族群間的爭執而受破壞，2012年起更因為馬里內部政權不穩，北方武裝聖戰組織（被認為是伊斯蘭國有涉入）不斷升級暴力攻擊，但馬里卻難以控制各地災情，UNESCO就估算過，多貢之地總計289個村落大概已有15個被永久破壞。

UNESCO也保證，未來3年內這筆計畫經費將用於恢復「能修復」的建築，包含傳統房屋、糧倉和部分大型遺址，該組織也與馬里當局達成合作意向，但唯一受擔心的點是，馬里總統凱塔（多被稱為總統IBK）因為掌控不好國內問題，受到民眾大規模抗議、要求下台，能在此事上幫到多少，仍是未知數。

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世界遺產 西非 建築

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