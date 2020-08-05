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秘魯政府為疫變通 招募移民投入防疫

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
因應疫情難掌控，秘魯急需更多醫療人力支援，便決定下令豁免外國醫療從業人員、讓他們投入防疫，讓受到排擠的委國移民收穫得來不易的工作機會。(photo from Youtube影片截圖)
因應疫情難掌控，秘魯急需更多醫療人力支援，便決定下令豁免外國醫療從業人員、讓他們投入防疫，讓受到排擠的委國移民收穫得來不易的工作機會。(photo from Youtube影片截圖)

秘魯政府最近招募從委內瑞拉逃難而來的公衛人員，省略資格審查，直接投入防疫前線！委內瑞拉難民近年來因國內政經不穩而逃離本國，總計超過83萬人奔向鄰近的秘魯，而秘魯正為疫情所苦惱，期間已2度更換衛生部長仍舊無效，4日發布最新政策決定啟用外國移民，暫時先與他們簽下短期合約，投入防疫體系。

拉美地區疫情持續飆漲，秘魯、智利、哥倫比亞都短短在一個月內，確診數直接多達全球前10多的國家，秘魯更成為拉美地區僅次於巴西的嚴重疫區，最新數據顯示，該國確診數達44萬人（單日暴漲近7000例）、死亡人數突破2萬大關。

秘魯苦思防疫的有效政策，疫情期間已經二度換將（衛生部長），連總理都大搬風換人，仍無法掌控攀升的確診數，根據《英國廣播公司》報導，他們4日決定改弦易撤，新總理卡特里亞諾下令豁免合格的外國醫療工作人員，讓長期被獨立於秘魯工作崗位之外的難民、移民，有機會簽下短期合約，投入防疫的前線幫忙。

最為首當其衝的就是受到秘魯人排外的委內瑞拉人，委國人近年來因為國內政經問題不穩定，眾多人逃難到鄰近國家，而秘魯就是多數委國人選擇的地方，近年來超過83萬委國人入境，但這些人普遍表示，秘魯人有著排外心理，擔心這些移民、難民可能搶走原屬於秘魯人的工作，讓委國人很難生存。

《BBC》該文訪問到的委內瑞拉移民醫師盧克就說，雖然在非政府組織的幫忙下，她在委國的醫療資格被認可，卻還是難找工作，但這次在疫情大流行加上政府單位願意修改政策情況下，盧克獲得短期合約，甚至在未來有望從非正式轉為正式。

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秘魯 疫情 委內瑞拉

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