西班牙前國王傳流亡多明尼加 當地官員這麼說

西班牙82歲前國王卡洛斯一世因捲入收賄醜聞，3日宣布將離開西班牙。媒體爆料，卡洛斯一世已飛往多明尼加共和國，不過一名多明尼加官員表示，卡洛斯目前尚未入境該國。

路透報導，卡洛斯據傳捲入一項高鐵合約收賄醜聞，瑞士和西班牙檢方為此展開調查，但由於兩國都尚未正式調查，因此他的離境嚴格而言不構成逃亡。

西班牙「先鋒報」（La Vanguardia）與「ABC日報」（ABC）報導，卡洛斯一世已飛往多明尼加共和國，不過報導未引述消息來源，引發外界諸多臆測。

「先鋒報」指出，卡洛斯一世昨天搭車前往葡萄牙，再從當地搭機飛往多明尼加共和國，他預計在當地靠種植甘蔗致富的一戶家庭待數周，接著再尋覓新的目的地。

葡萄牙語電視台TVI24和「早郵報」（Correio da Manha）則報導，卡洛斯逃至里斯本附近的渡假勝地，也是他度過部分童年時光的地方。不過報導同樣未引述消息來源。

對此，多明尼加移民局發言人表示，卡洛斯「沒有進入該國領土，與某些聲稱他已於周二稍早抵達的言論」相左。卡瑪諾補充道，卡洛斯上一次入境多明尼加是在今年的2月28日，至3月2日。