北極挪威群島創史上最高溫！科學家警告：北極熊未來恐全面消失

對許多人來說，21.7度是個再尋常不過的溫度，但對斯瓦巴群島的居民來說，卻是非常弔詭……

北極，也許長久下來都帶給人們冰封且永凍的冷冽印象，但近幾年來卻在全球暖化和氣候變遷的影響下，導致愈來愈多海冰溶化──這不僅造成海平面上升，北極熊接連失去棲地和糧食的悲劇，也不斷在人們的生活中殘酷上演。

近日，根據挪威（Norway）氣象局的報告，當局發現在北極圈內的斯瓦巴群島（Svalbard），赫然發現了破史上最高氣溫的21.7度，以往在夏季，此地都只有約5至8度的氣溫，如此不尋常的數字除了印證全球暖化的可怕，也再次證明了這樣的溫度異常有多麼荒謬。

全球最北聚落 測出最高氣溫

事實上，斯瓦巴就是位在北極地區的群島，橫跨北緯74°至81°間，是挪威最北界的國土範圍，也是全球常駐平民人口聚居地當中最北的領域。在如此極北的地域裡，從前曾被當成捕鯨站使用，後來因為煤礦開採形成聚落。

不過，也因為人為發展的侵害極少，此地的沿海區域是北極熊、海象、海豹、北極狐和鯨類的棲息地，整座群島更有近70％的範圍全是國家自然公園；甚至，在斯瓦巴群島上，北極熊的數量還比該地的人類還多。

《lifeinnorway》報導，在過去，此地最高的溫度也頂多平均13度至17度間；歷史上只有一次曾經突破20度，那是1979年7月16日，當時測得的溫度為21.3度。

如今，這個溫度硬生生被打破，實際上記錄到的溫度為21.7度，地點為斯瓦爾巴朗伊爾機場氣象站，令科學家震撼。

在北極居然能穿短袖的特殊模樣

對許多人來說，21.7度是個再尋常不過的溫度，但對斯瓦巴群島的2000位居民來說，卻是非常的弔詭；當地報紙還記錄下了遊客的狀況──他們沒有穿著原本帶來的保暖羽絨大衣，而是穿著短袖在陽光普照的露台下享用啤酒。

科學家表示，北極變暖的速度比地球上其他地區都來得還要快，但斯瓦巴群島和巴倫支海等極北地區，溫度上升的狀況卻特別嚴峻，海冰流失率也是最高。

科學家發現，由於本週異常的氣溫，許多雪和冰迅速融化，流經朗伊爾城的河水水位異常的高。

近年來，斯瓦巴群島迅速變化的氣候給當地區民帶來了許多嚴重的問題──較高的溫度和降雨的頻繁引發了更多的雪崩，其中一些雪災深深影響了原本的生活。

無冰北極和北極熊消失的警告

北極地貌的變化讓北極熊面臨許多嚴峻威脅圖／北極地貌的變化讓北極熊面臨許多嚴峻威脅

還有許多證據表明，氣候變化對此地陸地、海洋生物的影響甚大，包含野生馴鹿和北極熊面對棲地消失的威脅。

科學家坦言，預計在本世紀末前，會出現季節性的「無冰北極」，《Nature》雜誌更證實，若以這樣的態勢發展下去，不到百年後，北極熊會完全滅絕。

科學家發現，北極的永凍土由於暖化的關係正持續在崩解，這種大規模的現象不僅讓長年被冰封的甲烷（CH4）等氣體外溢，其所產生的影響是你我無法想像的巨大。

暖化也導致永凍土的崩解

研究證實，隨著地面的溫度上升、高過於冰點，微生物會開始活躍，分解了土壤的有機物，而溫室氣體如二氧化碳（CO2）、甲烷與一氧化二氮（N2O）會跟著釋放到大氣中，結果又再加劇了全球暖化的跡象。

嚴重的是，永凍土地區的土壤，碳含量是大氣中碳含量的兩倍之多，高達1兆6000億噸。若釋放出來，簡直是末日。

研究發現，到了2300年，北極基地湖泊、濕地和山區的丘陵的永凍土，將釋放600億至1000億噸碳，此外，其它地區的永凍土將釋放2000億噸，而土壤的崩解是持續性、一環扣著一環的，因為被破壞的地方就無法再恢復。

而目前唯一的緩解辦法，就是全球必須努力降低溫室氣體的排放，只要能延緩全球均溫不斷上升，便能有效不讓永凍土日漸崩解……

（作者／ 魯皓平 本文出自2020.8.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）