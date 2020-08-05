全球關閉學校 聯合國：世代災難 教育史上最大撕裂

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)4日警告說，由於新冠病毒肆虐導致學校關閉，全球正面臨「世代災難」，新冠疫情為「教育史上最大的撕裂」，如何讓學生安返學校，是政治領袖重中之重的任務。

「華盛頓郵報」4日報導，古特瑞斯發表視頻，強調此一訊息，連同發布的政策簡報也指出，政治領袖要重啟學校，唯一能採取的「最重要一步」便是遏止新冠病毒散播。

古特瑞斯發表談話之際，全球各國正絞盡腦汁，設法既限制新冠傳染，又讓學生專注於課業，家長們也為照料子女的諸般難題而傷透腦筋。

據聯合國教科文組織統計，截至2日，160多國逾10億名學生受到學校關閉所影響；古特瑞斯指出，4000多萬名幼童錯失「重大學前年齡」教育。目前有106國都實施全國學校關閉。

古特瑞斯表示，閉校再拖長下去，將「荒廢難以數計的人類潛力，削弱數十年的進步，加重已根深柢固的各種不公平。」他指出隨著授課移往線上，為人父母者，尤其是女性，被迫承擔起照料子女在家上學的重擔，同一時間，難民、失能及住偏遠地區學生較不可能取得線上教學。

部分歐、亞地區，因實施嚴格封鎖閉關等措施，有助於降低新冠感染人數，故有些學校已經重開，只是仍設下額外預防做法，防止病毒在孩子們之間傳染。比如德國已自3日起分階段重開學校。

但美國不願猛然重啟校園的教育界人士指出，那些國家一般都是防疫模範，感染新冠人數，遠比目前每百萬人逾4.7人染疫、證實死於新冠者達15萬2000人的美國強得多。

全美學校暑假之後，一般在8月或9月初復學；但即便染疫數在全國很多地區飆升，白宮正催促各學區重開校園。川普3日夜裡便發推文寫道，「給我開放學校！」