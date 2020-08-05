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政治靶子？中國留學生：美國把我們踢出去 中國不讓回去

世界日報 / 中國新聞組╱北京5日電
中國留學生在美國哥倫比亞大學畢業典禮上手持中國國旗。新華社資料照
中國留學生在美國哥倫比亞大學畢業典禮上手持中國國旗。新華社資料照

因新冠肺炎疫情無法返回中國，又面臨中美緊張局勢，BBC報導，在美國的中國留學生進退維谷。有留學生痛批，「美國想把我們踢出去，中國還不讓我們回去」，嘆淪「政治靶子」。國際局勢與個人前程的劇變正重塑這些留學生對家鄉及異鄉的看法。

據報導，今年21歲的帖世崢在美即將升讀大四，她形容如今的美國「反華」、「太亂了」。她說在這裡感受到了敵意，「作為一個在美國的中國人，我現在很擔驚受怕」。

目前，在美國求學的中國留學生超過36萬人。然而，華盛頓警告，不是所有來自中國的學生都是「正常的」，他們當中有的是北京的眼線，在美國校園從事經濟間諜活動，鼓吹親中的觀點，還監視其他中國學生的言行。川普政府更取消了3000個中國留學生的簽證，因他們被指與中國軍方與軍校有關聯。

美國雪城大學社會學助理教授馬穎毅表示，在美國的中國留學生如今「被政治化與邊緣化」，達到「前所未見的程度」。

惡化的中美關係影響了美國的公眾態度，最新調查顯示，73%的美國成年人對中國沒有好感，這是有記錄以來的最高水平。

新冠病毒在美國持續蔓延，帖世崢更願意回到中國。不過，為防止輸入病例，中國大大減少了國際航班，數十萬的留學生滯留海外。

在中國社交媒體上，有評論將留學生描述成被寵壞的紈褲子弟，指他們當初逃離中國高度競爭的教育體系，如今卻「萬里投毒」、危及國家抗疫的成果。

「美國想把我們踢出去，中國還不讓我們回去，」帖世崢說。她認為，中國的政策制定以多數人的利益為重，犧牲少數群體的利益。這一回，留學生的利益被犧牲了。

不少在美的中國留學生都面臨這種進退維谷的困境。

今年20歲的留學生艾瑞斯·李形容，留學生 「被夾在中美之間當皮球踢」，「兩國政策都對這個卡在中間的群體不太友好」。

報導指出，一篇新論文發現，反華種族歧視會令海外中國留學生變得更親中。

儘管帖世崢對中國在疫情期間的旅行限制不滿，她說，出國之後她變得更愛國了。「我對兩個體制都失望過很多次」 ， 「但畢竟中國是我的祖國，我更願意去承受它帶來的失望。」

不過也有留學生持不同看法，艾瑞斯·李（Iris Li）說，疫情將中美政治制度的優缺點展露無遺。中國政府的抗疫行動相較之下更為有效，而美國政府的低效有時讓人深感望，但它允許有反對的聲音，並且有的時候能夠自我糾錯。

她笑稱，美國教育可能讓她變得「更反華」了。

留學生 疫情

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