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民眾防疫不敢看病 癌症確診異常減少

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
全世界看病人數大幅下降，也讓聯合國及醫界發現異常，並呼籲民眾需定期看醫生。（photo by Twitter）
全世界看病人數大幅下降，也讓聯合國及醫界發現異常，並呼籲民眾需定期看醫生。（photo by Twitter）

怕被感染不敢去醫院，世界癌症篩檢人數降5成，聯合國示警！近期美國做癌症篩檢的人數下降近5成，聯合國示警，全球兒童接種疫苗的進度緩慢，愛滋病、瘧疾等疾病的確診人數也都減少得相當異常。美國癌症協會副主席馬卡洛芙則提醒，民眾應定期與醫療機構聯絡，重回治療行列。

世界疾病數大減

根據《半島日報》報導，一份報告指出，美國疫情期間，到醫院做癌症篩檢的人數下降近5成，心臟病、中風及闌尾炎的確診人數都大跌。

民眾因為害怕疫情，減少前往醫院就診的頻率，但專家表示，有病還是要看醫生，不樂見此情況發生。聯合國示警，因為醫療場所限制及交通運輸活動減少，目前不僅全球兒童接種疫苗的進度緩慢，多項重大疾病的確診人數也都相當異常，包括愛滋病、瘧疾與肺結核等。

「疫情期間的平均每週看病人數都在下降，6種癌症的總和人數比之前大跌43.2%。」刊登在醫學權威期刊《JAMA Network Open》上的報告指出，乳癌、直腸癌、肺癌、移腺癌、肺癌及食道癌的確診人數都大減，研究人員寫道：「儘管人們逐漸遠離社會機構，但癌症並不會因此停止。」

保持醫療強度

研究報告指出，延誤就醫將導緻美國因癌症死亡的人數增加約3萬4000人。據《Yahoo！》報導，各國實施防疫措施以來，荷蘭每週癌症發病率下降了40%，英國的疑似癌症轉診率也下降了75%。

致力於消除癌症的美國癌症協會副主席馬卡洛芙說：「雖然疫情仍未趨緩，但民眾應定期與醫療院所聯絡討論可行的篩檢方式，安全地回到對抗癌症的行列是非常重要的事情。」

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癌症 疫情 愛滋病

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