馬國突襲半島電視 遭批打壓新聞自由

馬來西亞警方突襲搜索吉隆坡的半島電視台，被批打壓新聞自由。馬國政府指控，半島電視台日前播放的紀錄片，涉嫌煽動叛亂、毀謗及違反該國的《通訊與多媒體法》，4日派遣警察突襲搜索半島電視台在吉隆坡的辦公室，並扣押兩台電腦。對此，維權人士紛紛表達對言論自由及媒體獨立性受壓制的擔憂。

打壓新聞自由

半島電視台的紀錄片節目101 East 於7月3日播出名為《在大馬封城時被禁錮》的紀錄片，其內容考察了馬國政府在疫情期間對非法移工的待遇，稱馬國政府在防疫期間已逮捕超過2000名移工。馬國政府批評報導不實、有誤導性，馬國通訊及多媒體部長賽義夫丁阿布都拉也表示，半島電視台未獲得拍攝的許可，半島電視台則反駁101 East屬於時事節目，不屬於需要許可的電影類別。

在紀錄片播映後，半島電視台表示，旗下員工及紀錄片中的受訪者都面臨著「虐待、死亡威脅」及身分訊息被披露在網路上；受訪的孟加拉男子卡比爾於7月24日遭到警方逮捕，並被永久驅逐出境；5月份時，《南華早報》的一名記者也因為報導移工被捕的新聞，遭警方傳喚。

警方突襲搜索

據《半島電視台》報導，馬來西亞警方4日突襲搜索半島電視台在吉隆坡的辦公室，並扣押兩台電腦。馬國政府指控，半島電視台涉嫌煽動叛亂、毀謗及違反該國的《通訊與多媒體法》。半島電視台英語頻道的常務董事特倫德爾則表示，半島電視台強烈譴責此次突襲事件，並呼籲馬國政府立即停止對半島電視台記者的刑事調查。

據《美聯社》報導，特倫德爾說，警方突襲搜索吉隆坡辦公室及扣押電腦的行動，代表當局對媒體自由的鎮壓，並顯示出警方為了恐嚇記者，會不遺餘力地採取行動，「半島電視台支持我們的記者、我們的報導。我們的員工只是完成工作，沒有什麼需要回應或道歉。新聞業不是犯罪。」

國際記者聯盟（IFJ）和保護記者協會（CPJ）呼籲，馬國政府應撤銷對半島電視台的指控，讓新聞記者進行報導工作。馬來西亞總理慕尤丁於3月份上台執政後，維權人士已不斷表達對言論自由及媒體獨立性受壓制的擔憂。

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