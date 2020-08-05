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貝魯特大爆炸意外 黎巴嫩疫情、經濟和政局困窘雪上加霜

香港01 / 張子傑
黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區倉庫4日突發連續兩次大爆炸，死傷嚴重。現場與附近建築都幾乎被夷為平地。貝魯特電視報導，有不少人被陷在廢墟內待救。(美聯社) 魏碧洲
黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區倉庫4日突發連續兩次大爆炸，死傷嚴重。現場與附近建築都幾乎被夷為平地。貝魯特電視報導，有不少人被陷在廢墟內待救。(美聯社) 魏碧洲

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生大爆炸意外，導致數以千計民眾傷亡，目前未知事發原因，但事件令當地本身多災多難的困窘雪上加霜。無論是經濟和政局都長年不振，再加上新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，黎巴嫩的情況可謂諸事不順。

黎巴嫩近年經濟失衡，債務佔GDP的比例在全球排行第三，僅次於日本和希臘；失業率高達25%，全國有近3成人口都是活於貧窮線以下。當地央行向本地商業銀行借貸償還債務，以及穩定與美元的匯率，但同時政府卻無法提供電力和衛生等日常服務，惹來民眾不滿，他們批評當政者長年只顧自肥，沒認真應對當地的問題。

當地在2019年10月出現外匯不足問題，導致貨幣貶值，小麥和能源進口商要求以美元作為交易貨幣，工會於是發起罷工。政府同時扭盡六壬增加收入，包括向煙草、汽油、甚至是WhatsApp等通訊軟件的通話服務徵收稅項，但在劣評如潮的情況下撤回，惟民眾對政府的不滿已達沸點，紛紛上街示威，令獲西方國家支持的總理哈里里（Saad Hariri）政府倒台。

疫情加速經濟疲弱

迪亞卜（Hassan Diab）出任總理後，指當地的外匯儲備陷入嚴重水平，因此以保障必須外匯用於進口必需品為由，宣布國家破天荒進入債務違約。

而到了今年，新型冠狀病毒疫情在全球爆發，黎巴嫩政府在3月實施居家令，一方面可以將反政府示威者絕跡街頭，但同時令當地的經濟危機雪上加霜，更反映社會福利制度的不足。企業倒閉潮不斷，當地貨幣的貶值問題日漸嚴重，導致民眾再次上街。即使政府在5月放寬抗疫限制，大家都沒法負擔物價高騰的困境。另外確診人數亦急升至超過5000人，為本身物資不足的情況增添壓力。

黎巴嫩式「三權分立」

黎巴嫩另一個局勢不穩的原因，與當地的政治體制不無關係，當地各宗教勢力在1943年簽署協議，將總統、總理及國會議長三大權力核心分別交由天主教、遜尼及什葉派穆斯林掌權，國會議席亦是由天主教徒及穆斯林「平均分配」，因此不難想像他們各自為政的情況，貪污問題非常普遍，在全球廉潔排行榜排倒數43，而且亦易於成為外國勢力的干預目標。

在貝魯特爆炸事件後，獲伊朗支持、被視為黎巴嫩最大勢力的政黨及軍事組織真主黨（Hezbollah）呼籲各派系團結越過這場災難，可是在悲傷過後，大家可能再次依然故我，令黎巴嫩的前景難以見到曙光。

延伸閱讀：

【黎巴嫩首都大爆炸】2千噸硝酸銨存倉6年無安全措施　總統斥離譜

【黎巴嫩首都大爆炸】爆炸事件不斷　總理亦成為受害者

文章授權轉載自《香港01》

黎巴嫩 爆炸 疫情 外匯 債務 新型冠狀病毒 穆斯林

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