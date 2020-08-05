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炸不停！北韓邊境驚傳氣爆9死30傷 指揮官住所連爆10次

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自每日北韓影片及google map
擷自每日北韓影片及google map

不只黎巴嫩發生大爆炸北韓位於兩江道的惠山市，3日傍晚6點多也發生嚴重氣爆，北韓緊鄰中國的邊境指揮官住所，發生連續10次的氣爆，現場一度烈焰衝天，這起事故至少造成9人死亡，約30人輕重傷，北韓當局在調查後，初步認定是人為因素，已逮捕涉案的指揮官。

根據《每日北韓》報導，一名消息人士透露，惠山市3日晚間約6點10分起火，起因可能是屋內堆積的液化石油氣（LPG）氣瓶爆炸所致。由於地點相當敏感就位在與中國僅相隔兩江之遙的地帶，讓這起北韓邊境指揮官住所的連環氣爆格外受到重視，報導稱，就連在中國也能見到衝天的爆炸景象。

根據消息人士表示，連環氣爆至少狂燒民宅約1小時之久，由於指揮官住所屋內存放大量的汽油和瓦斯桶，讓火勢一發不可收拾，並牽連到附近約數十棟民宅也跟著遭殃。

韓媒報導，這場氣爆造成6人當場死亡，其中3位傷者在送醫後不治過世，共約有30多人送醫。北韓當局調查起火原因為人為疏失，且不會對遭到無妄之災的居民國賠，包括臨時為受到波及的居民提供應急的毛毯衣物等生活必需品，也需自行購買。

圖為從中國大陸看到的爆炸景象。擷自朝鮮日報
圖為從中國大陸看到的爆炸景象。擷自朝鮮日報

北韓 爆炸 氣爆

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