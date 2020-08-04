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國家安全不需核武 美7成年輕人反核
核武觀念改變，民眾從禁止擴核轉為要求全面廢核！過去核武被部分國家視作保障安全的基本手段，但在教育影響下，近來年輕一代對核武的觀念逐漸改變，據NHK的線上調查，日本85％的受訪者認為不需要核武的存在，美國也有超過70％的年輕受訪者給出相同的答覆。
核武破壞性太高
據《NHK》報導，NHK廣島局對日本廣島縣、廣島縣以外地區及美國18至34歲的年輕人進行線上調查，分成1000人的3個小組進行，詢問關於核武的相關問題。被問到是否需要核武時，日本85％的受訪者表示不需要，美國也有超過70％的受訪者給出相同答覆。
選擇不需要核武的理由，主要是「動用核武會造成許多人死亡、受傷」，次要原因為「破壞性太大」，以及「還有其他解決問題的方法」等理由。而問及美國人對75年前投下原子彈的看法，有41.6％的受訪者認為「這是不可原諒的」，另有31.3％的人回答「這是必要的決定」。
教育推廣非核觀
明治大學專攻國際政治並熟悉核裁軍的高原孝生教授說，「戰爭可以通過投擲原子彈來結束」的神話在美國持續了很長時間，至今仍被人們接受，但教育的影響卻是公認的，在過去的10年中，已經改變年輕一代的看法。美國教育重視培養批判性思維，重新思考投擲原子彈是否正確是美國年輕人中的一種趨勢。
據《今日日本》報導，1968年提出的《核武禁擴條約》已被聯合國2017年提交的《禁止核武器條約》取代，將在50個國家簽署該項條約後成為國際法，目前已有奧地利、南非、紐西蘭等40個國家簽署。
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