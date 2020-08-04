疫情衝擊、外國干預 中東局勢堪憂

現在的中東比「阿拉伯之春」之前更動蕩！2010年底，中東各地紛紛出現反政府的示威抗議，延續了2年，稱爲阿拉伯之春。但10年過去，如今的中東，不僅遭受疫情衝擊，導致各國經濟萎縮，賴以維生的石油價格持續下跌，還有美國、伊朗、俄羅斯等外國勢力，在中東掀起對立與衝突，局勢比10年前更糟。

外國勢力介入

根據《半島電視台》評論分析，除了新冠病毒大流行，中東現況動蕩不安的因素，還歸因於外國勢力的介入。2010年的以、巴關係在以色列總理納坦雅胡的領導下，陷入僵局，直到2020年，雙方關係幾乎已經徹底破滅。

在美國川普政府的支持下，以色列在更多受爭議的領土上建定居點，甚至考慮將部分地區納入版圖。美國對伊朗政權的立場也十分强硬，不僅中止了與伊朗的核協議，還對該國及其貿易夥伴實施了嚴厲制裁，加劇海灣地區和中東的緊張局勢。此外，俄羅斯對敘利亞内戰的介入和地區事務的破壞性干預，和適得其反的歐洲干預，都令多派系的中東局勢更加動蕩不安。

疫情、低油價經濟困境

受到疫情影響，航空業的困境也使石油價格持續下跌，對該地區所有國家-從阿爾及利亞到伊拉克，再到沙特阿拉伯和海灣其他國家的能源生產國都造成傷害，也連帶影響該地區其他依賴外援的較貧窮國家。

在這樣的情況下，北非和撒哈拉地區的乾旱，和從東非往東北方肆虐的蝗蟲，更使中東地區雪上加霜。許多國家的人民走上街頭示威抗議，無力面對的政府只能採取高壓手段鎮壓，造成社會更大的動蕩。

多國政府需要舉債

此外，《彭博社》表示，冠狀病毒大流行帶來的財務影響將繼續促使中東地區發行債務，同時還會刺激企業尋求併購。

彭博彙編的數據顯示，前六個月，該地區發行了720億美元的債券，這是迄今為止最繁忙的開始。各國政府一直在利用債務市場來支撐因油價暴跌而遭受打擊的資金，以及因新冠肺炎的封鎖對經濟造成的壓力。

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