阿富汗監獄遭IS襲擊 至少34死、300囚犯在逃

阿富汗東部一處監獄2日遭武裝份子攻擊，保安部隊在與槍手駁火期間造成至少34人死亡、逾50傷，近300名囚犯乘機越獄無蹤，當中包含平民與囚犯。伊斯蘭國（IS）宣稱犯下這起攻擊。

中央社引述法新社報導，阿富汗東部查拉拉巴市（Jalalabad）的監獄2日遭武裝份子攻擊，今天仍有戰鬥傳出。省立醫院發言人艾德爾（Zaher Adel）表示，包含保安人員在內至少20人身亡，不過政府的發言人說死亡人數為21人。

阿富汗東部南加哈省省長發言人柯吉亞尼表示，一批恐怖分子在監獄外引爆一輛載滿炸藥的汽車，炸外牆，之後槍手企圖闖入監獄，並與警衛駁火。特種部隊人員到場支援，與槍手交手持續一整夜，至3日仍在監獄內部和附近持續，

監獄囚犯約1700人，大部分為神學士和IS成員，大批囚犯趁亂越獄，目前仍有超過300人在逃。阿富汗民兵組織神學士已否認參與這場攻擊行動。神學士今年初與美國及阿富汗政府達成和平協議停火。IS當地分支「呼羅珊」則聲稱主導攻擊。