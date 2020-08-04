在沙灘寫上大大SOS 落難太平洋小島3水手獲救

澳洲國防軍聲明表示，美澳兩國軍機2日在西太平洋一個遙遠小島沙灘發現大大的「SOS」訊息，成功找到3位失蹤3日的水手。澳軍已送去糧食和飲水，也確認他們的身分與健康無虞。

每日郵報和澳聯社（AAP）4日報導，這3位密克羅尼西亞水手原定從普盧瓦特環礁（Pulawat）前往普拉普環礁（Pulap），整段航程約42公里，但他們駕駛的7公尺長輕艇在途中耗盡燃料，隨後遠遠偏離既定的航線，並被宣告失蹤。

美國屬地關島有關單位1日發起搜救行動，同時請求澳軍協助。澳洲皇家海軍兩棲攻擊艦「坎培拉號」（HMAS Canberra）漏夜趕往搜救區域，最後在關島美軍協助下，於皮凱洛特島（Pikelot Island）發現3位水手的求救訊息。

報導指皮凱洛特島位於3位水手出發地以西近200公里、長僅450公尺。「坎培拉號」已派直升機運去補給，讓3人能等到密克羅尼西亞聯邦的巡邏艦接他們回家。