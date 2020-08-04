晚節不保！西班牙遜位老王卡洛斯 將流亡海外

西班牙王室3日宣布，前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）已決定離開西班牙。目前尚不清楚卡洛斯的目的地及離開時間。

英國廣播公司（BBC）報導，82歲的卡洛斯在寫給兒子、西班牙現任國王菲利浦六世（King Felipe VI）的一封信中，正式宣布他要離開西班牙的決定。卡洛斯六年前將王位傳給菲利浦六世。

捲入收賄醜聞的卡洛斯說，他過往私生活的「某些事」引起社會大眾關注，為了讓兒子能安寧地履行國王的職責，因此決定離開西班牙。並說，「做這個決定的當下我懷著深切情感，但又非常鎮定」。卡洛斯還表示，若有需要，會接受檢察官問話。

根據王室發布的新聞稿，菲利浦六世「由衷地尊重和感謝」他父親的決定。

菲利浦國王為了自清，3月時宣布放棄繼承卡洛斯的遺產，並停發卡洛斯每年逾19.4萬歐元的王室津貼，與父親切割。

西班牙最高法院曾表示，對卡洛斯一世展開調查的目的是欲查清，他在2014年6月退位、失去刑事豁免權後與沙烏地啊拉伯高鐵計畫的關聯。

這項調查與西班牙公司贏得在沙烏地阿拉伯建造麥加-麥地那高速鐵路的67億歐元（約新台幣2282億元）合約有關。根據瑞士媒體報導，卡洛斯2008年曾收受沙國1億美元（約新台幣30億元），這筆錢以巴拿馬一個基金會的名義，存入瑞士一間銀行。

西班牙反貪腐官員懷疑，卡洛斯在瑞士保留一些未申報的財產，檢方要調查他是否在2014年退位後洗了部分的錢。