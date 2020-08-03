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如果TikTok在美被禁 微信還會遠嗎？

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美國國務卿蓬佩奧在接受FOX新聞台采訪時表示，美國可能會禁止一系列的來自中國的手機應用程序在美國使用。他說，中國這些軟件公司將用戶信息交給中國共產黨和中國的安全部門。不過他在接受采訪的時候沒有公布細節。

近年來，多倫多大學公民實驗室（Citizenlab）曾就微信的審查方式多次發表研究報告。例如，去年的研究報告中對微信聊天功能中的圖片審查描述為，「在圖片發表後，微信會審查圖片是否包含敏感關鍵字、以及圖片是否與黑名單畫面類似。如果是，圖片會被屏蔽，但發圖者以及海外賬戶仍可見該圖片」。

報告指出， 由於上述審查方式需要強大的計算能力，難以實現聊天中圖片的實時審查，因此，微信使用MD5哈希算法，即審查圖片的MD5值是否在過濾列表上。這樣的好處是快，壞處是很不靈活：一旦MD5值有細微變化，盡管圖片內容變化不大，仍會過關。

研究發現， 最高法院卷宗丟失事件受到審查的圖片數最多，為24張。另外，與華為孟晚舟事件相關的被審查圖片則為10張。中美貿易戰也有8張。 在212張被過濾的圖片中，報告作者列入"社會抗爭"類別的有25張。其中包括有崔永元的照片、已故諾貝爾和平獎得主劉曉波"空椅子"的照片等。此外，涉及裸體的圖片無論主題如何也很有可能被屏蔽。不過，也有一些圖片被審查的原因不明，如一張大猩猩研究者古道爾的圖片。

公民實驗室今年5月發表的有關微信審查研究的最新報告中指出，研究人員發現微信國際賬號之間的通訊也會被監控，「通訊中的政治敏感內容會被用於訓練和擴大微信針對中國大陸賬號的審查」。研究人員通過技術分析發現，「此監控針對通訊中的文檔和圖像內容 」，但目前尚無法得知文字信息是否受到同樣的監控。

最新的研究報告指出，「非中國大陸賬號之間的文檔和圖像傳輸會受到監控，含有政治敏感內容的文檔和圖像會被添加到針對中國大陸賬號的審查列表中」。這意味著，中國大陸以外地區的「用戶不僅會因為政治敏感內容受到監控，用戶所發的內容也會被用於訓練微信針對中國大陸注冊賬號用戶的審查系統」。但是報告也強調，「研究表明微信對國際用戶實施內容監控，但沒有其他確切證據明晰哪些內容被監控，監控的所有動機，以及微信與誰或哪些機構分享了這些監控數據」。

這份報告指出， 微信國際版本的隱私條例和用戶協議並沒有充分告知用戶他們的數據會被如何使用。「政府機構可能會調查微信如何在程序中植入內容監控。調查結果可能會導致某些政府機構禁用微信，甚至基於國家安全的理由強制平台移除軟件」。

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