45天決定命運？TikTok何去何從？

英國《太陽報》8月3日報道，抖音國際版TikTok的母公司字節跳動（ByteDance)將根據英國政府批准的協議，將TikTok總部從北京遷至倫敦，字節跳動創始人張一鳴近期將宣布這一意圖。文章還說，此舉可能讓考慮在美國禁止TikTok的美國總統特朗普感到不安。TikTok暫未對此進行置評。

英國媒體《星期日郵報》(The Sunday Times)曾於7月20日報道，TikTok此前計劃投資30億英鎊在英國設立全球總部。此舉可創造3000個就業崗位。但鑑於「更廣泛的地緣政治背景」（wider geopolitical context），該計劃暫時擱置。

微軟繼續談判

這一「更廣泛的地緣政治背景」重點就是特朗普政府將如何「處置」TikTok。特朗普7月31日曾表示，他計劃在美國禁止TikTok。但8月2日情況出現松動。全球科技巨頭微軟表示，其首席執行官納德拉（Satya Nadella）直接和特朗普通了電話，微軟將繼續就收購TikTok進行談判，並計劃在9月15日之前達成交易。內容除了涉及TikTok在美國的經營權，也涉及加拿大、澳洲、新西蘭等地區，但微軟不保證最後能簽約成功。

8月2日當天，TikTok美國區總經理瓦妮莎·佩帕斯（VanessaPappas）發布短視頻，稱TikTok不會離開美國，會努力為用戶提供最安全的應用，還計劃未來三年裡在美國增加1萬個就業崗位。

CFIUS如何決定？

8月3日，中國網絡媒體報道，字節跳動創始人張一鳴向公司員工發了一封內部信，回應了TikTok美國業務可能面臨被CFIUS強制要求出售，或TikTok產品因行政命令在美國被封禁的問題。信中說，「盡管我們一再強調自己是一家私營企業，並且我們願意采取更多的技術方案來消除顧慮，但CFIUS還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。我們不認同這個決定，因為一直以來我們都堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度。考慮到當前的大環境，我們也必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令，同時不放棄探索任何可能性。我們嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。」

美國財長姆努欽領導的美國外國投資委員會（CFIUS）一直在審查BytDance2017年收購Musical.ly的交易。姆努欽近日接受美國廣播公司ABC采訪時表示，「我會公開表示，整個委員會都同意TikTok不能以目前的形式存在下去，這會帶來傳回1億美國人信息的風險。」

個人數據風險與國家安全

美國國務卿蓬佩奧日前也對媒體表示，「像TikTok、Wechat這些在美國營運的公司，都有可能直接把數據上繳給中國共產黨。」他稱，美國政府將在「未來幾天內」對白宮認定為「對美國國家安全構成威脅」的中國軟件公司采取行動。這類中國科技公司包括TikTok和微信（Wechat）。

抖音和TikTok的源代碼相同，TikTok也遵循和母公司ByteDance共享數據的原則。

對於蓬佩奧的上述表態，中國外交部發言人汪文斌在8月3日舉行的例行記者會表示堅決反對，他說，「美方泛化國家安全概念，在拿不出任何證據的情況下，對有關的企業做有罪推定，並發出威脅，違背市場經濟原則，暴露了美方所謂維護公平自由的虛偽性和典型的雙重標准，也違反了世貿組織開放透明非歧視的原則。」

不過，盡管美方目前並沒有公開TikTok等涉及危害國家安全的證據，但過去曾幾次發生TikTok移除視頻的事件，引起外界質疑。比如去年，一名美國少女在Tik Tok上貼出一邊夾睫毛，一邊批評中國政府關押新疆維吾爾人政策的視頻，之後該視頻被Tik Tok移除，該少女稱其賬號還被禁止貼文一個月。

競爭對手 Facebook

除了面臨被禁或被出售的命運外，TikTok還稱遭到Facebook的抄襲和抹黑。8月2日，字節跳動在其微頭條號上發文說，“字節跳動始終致力於成為一家全球化公司。在這個過程中，我們面臨著各種復雜和難以想象的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與沖突、競爭對手Facebook的抄襲和抹黑。但我們仍然堅守全球化的願景，不斷加大包括中國在內的全球各地市場的投入，為全球用戶創造價值。我們嚴格遵守當地法律，也會積極利用法律授予我們的權利，維護公司的合法權益。”

據報道，7月29日，Facebook的創始人扎克伯格出席國會反壟斷聽證會時泛泛表示，他認為中國政府從美國企業竊取技術是“明確記錄在案的”（well documented），但並未具體點TikTok的名。

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