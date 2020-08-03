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亞馬遜大火頻率增 專家估9月達高峰
亞馬遜大火燒不停，7月野火頻率增3成。根據巴西政府公布最新數字發現，今年7月當地亞馬遜地區發生森林大火次數增加將近3成。對此，專家認為預估今年9月將來到新高紀錄，從中也顯示巴西政府減少森林野火的努力效率並不佳。
據《BBC》報導，從巴西國家太空研究院編撰後的衛星照片可發現，7月發生森林大火次數為6,803起，相較去年同期增加28%。亞馬遜環境研究所主管阿倫卡爾指出，「這是糟糕的警訊，我們可以預期8月將會不理想，9月則是最糟糕的時候。」巴西總統波索納洛過去一直鼓勵亞馬遜進行農業與開採活動，但今年初受到國際投資人施壓，當地政府開始禁止在當地生火。
據《Fire Engineering》報導，巴西國家太空研究院也表示，今年7月觀察到6,803起亞馬遜雨林大火，去年則為5,318起。環保人士對此表達關切，因為8月通常是森林大火季節的開始，按照今年結果來看，去年超過3萬起大火的慘況今年恐怕又會重蹈覆轍。
雖然波索納洛已在5月下令，要求軍方協助亞馬遜的環保活動，但專家表示，從這次結果來看，政府反應不僅沒有效率，而且今年乾季將比去年更容易出現火災。
聖保羅州立大學研究人員諾布雷表示，相較前幾年，毀林指數在7月之前依舊維持在高檔。他指出，「從截至7月的數據來看，我們可以斷言，政府減少大火與毀林的效率仍低。」德國前瞻永續研究院研究人員里特爾也認為，「從趨勢來看，今年會比2019年更乾燥，讓森林大火更容易蔓延開來。」
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