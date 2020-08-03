阿、塔停火協議 闖監獄疑雲引關注

塔利班與阿富汗政府協議於7月31日到8月2日的宰牲節（Eid al-Adha）時間停火。截至2日為止，阿富汗政府已釋放約4917名塔利班份子，塔利班也釋放了1000名阿富汗俘虜。不過停火期間發生不明份子闖入阿富汗監獄的事件，導致雙方一度緊張，而塔利班聲明此舉並非他們所為。

釋放俘虜協議

根據《半島電視台》報導，塔利班與美國在2月簽署的和平協議中規定，阿富汗要釋放5000名塔利班囚犯，以交換1000名受俘虜的阿富汗政府軍。停火的第一天，阿富汗也加碼釋放了500名塔利班囚犯，累積至目前為止共釋放了4917名塔利班囚犯。

不過阿富汗總統甘尼聲稱，其中400名塔利班囚犯犯下嚴重的罪刑，是否將其釋放不是他自己能決定的。甘尼表示，將召開部落長老的支爾格大會〈Loya Jirga〉，決定納400名囚犯的命運。在此同時，塔利班已釋放承諾的1000名阿富汗政府軍俘虜，他們表示，希望阿富汗與美國能信守承諾。

闖監獄事件

根據《德國之聲》報導，雙方停火期間大致上平靜，但在2日時，阿富汗東部的賈拉拉巴德發生一群武裝男子衝進監獄的事件。武裝男子與監獄警衛、隨後趕到的警察部隊進行槍戰，持續了數小時之久，共造成至少3死24傷，也有許多犯人趁亂逃跑。

塔利班表示，本身與上述事件毫無關聯，反而是伊斯蘭國聲稱該事件為自己所為。阿富汗總統甘尼於去年11月聲稱伊斯蘭國已全數被殲滅，若上述事件真的是伊斯蘭國所為，那情況將會更加複雜。

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