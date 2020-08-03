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以色列反政府示威 總理斥媒體慫恿人民

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
以色列總理納坦雅胡正面臨國家近20年來最大規模的反政府示威。（photo by Utenriksdepartementet UD via Flickr, used under CC license）
以色列總理納坦雅胡正面臨國家近20年來最大規模的反政府示威。（photo by Utenriksdepartementet UD via Flickr, used under CC license）

面對人民數週以來的示威，以色列總理反駁了！因為政府防疫不周，加上總理納坦雅胡正面臨貪污審判，以色列民眾每兩週定期上街頭示威，要求納坦雅胡下台，納坦雅胡2日在內閣會議上，斥責媒體帶有偏見，以過多的播報時間，讓示威行動越演越烈，至於上街示威的民眾，則被納坦雅胡形容為「無政府主義者」。

防疫不周、身陷官司

根據《半島電視台》的報導，納坦雅胡在內閣會議中，花了6分鐘斥責抗爭行動，指稱媒體在慫恿示威群眾，扭曲示威者遭遇的暴力事件，「我看見有人在試圖踐踏民主。」上週末除了有近萬名群眾聚集在納坦雅胡在耶路撒冷的官邸外，另於他在特拉維夫市的海邊別墅外，以及全國數十個路口上，也都有示威活動。

這次要求納坦雅胡下台的反政府示威，是2011年抗議高生活成本示威以來，以色列規模最大的抗爭行動，《美聯社》指出，有人抗議政府對疫情處理不周，過早開放經濟活動導致確診數增加，失業率也超過20％，另也有人稱納坦雅胡不該在接受審判時穩坐官位，納坦雅胡正面臨一系列包括詐欺、違反誠信以及收賄的控訴。

高度警戒暴力行為

納坦雅胡斥駁示威者為「左派份子」及「無政府主義者」，他所屬的以色列聯合黨1日則發表聲明指控，以色列兩家私有電視台給予抗爭行動「免費且無上限的曝光」，並誇大了示威集會的重要性。

雖然示威行動大致上和平進行，近來開始出現暴力衝突的跡象，在上週末的示威抗爭中，部分示威者與警方發生衝突，指稱警方動用過度武力，此外，也傳出小群納坦雅胡支持者襲擊示威者。納坦雅胡認為，示威群眾在煽動針對他的暴力行為，警方則表示，對示威行動的暴力行為保持高度警戒。

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以色列 內閣

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