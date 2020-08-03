快訊

21歲警遭無照撞重傷命危 家屬忍痛考慮明天拔管、器捐

宣布李大維任府秘書長 蔡英文重話：升官發財請走別路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧斯威辛悼吉普賽 盼團結反種族主義

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
2日是吉普賽遭屠殺悼念日，歐洲吉普賽人除了悼念以外，也希望爭取更多權益。（Photo by Водник at ru.wikipedia under C.C License）
2日是吉普賽遭屠殺悼念日，歐洲吉普賽人除了悼念以外，也希望爭取更多權益。（Photo by Водник at ru.wikipedia under C.C License）

不只猶太人，歐洲的吉普賽人在二戰也慘遭納粹屠殺，並關進集中營虐待。由於2日至8日為二次大戰一系列終戰日，受二戰摧殘的國家紛紛開始紀念，在波蘭知名的奧斯威辛集中營近日也展開悼念活動，紀念的是吉普賽人。二戰期間至少有50萬名吉普賽人遭到納粹屠殺，其中有2萬人死在奧斯威辛。

對抗種族主義

根據《半島電視台》報導，歐洲執委會主席馮德萊恩近日也向歐盟會員國發出聲明，呼籲各國要記得悼念日的意義，提醒著各國要對抗種族歧視與種族主義，這些歷史的遺毒迄今仍在影響著歐洲，吉普賽人在各國仍飽受歧視、不平等的待遇。

奧斯威辛集中營除了紀念遭到納粹屠殺的猶太人以外，也針對不同族群設立紀念區。戰後在德國福音教會的率領下，於奧斯威辛第1個吉普賽人遭到謀殺的地方設立了紀念碑，德國福音教會近日也到現場致意，並在現場對著紀念碑(們)下跪，懺悔著過去德國人在反猶主義、種族主義作祟下犯的過錯。

銘記歷史教訓

據統計，二戰在納粹占領區中約有200萬名吉普賽，其中有50多萬人遭到納粹屠殺，在奧斯威辛也死了2萬名吉普賽人。歐洲議會主席薩索利提醒歐盟各國，基於歐洲統合的價值，要更加促進歐洲的種族平等。吉普賽人如今在許多國家仍被視為次等公民，在匈牙利甚至不能跟本國人住在一起。

根據《今日布達佩斯》報導，2日在匈牙利首都布達佩斯，當地的吉普賽人也藉由紀念吉普賽屠殺日走上街頭，呼籲政府要銘記種族主義帶來的教訓，布達佩斯市長、少數黨「爭取匈牙利對話」的市長傑傑利也呼籲現任總理奧班（右派、民族主義）的政府不要再將他們視為次等公民。

【更多精采內容，詳見

納粹 屠殺 二戰

延伸閱讀

德國Q2經濟萎縮10.1% 創二戰以來最大降幅

達佛的屠殺再起：蘇丹「農牧戰爭」危機重現，屠村至少80死

回美避疫提「納粹」 成都總領事台灣妻被罵間諜

宜蘭岳明國小校園整地 工人挖到長50公分二戰未爆彈

相關新聞

7-11母公司砸210億美元 收購美國連鎖便利店Speedway

日本零售集團Seven & i Holdings同意以210億美元，重金收購美國煉油業者馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）旗下便利店Speedway，想藉此在美國大展鴻圖。

以色列反政府示威 總理斥媒體慫恿人民

面對人民數週以來的示威，以色列總理反駁了！因為政府防疫不周，加上總理納坦雅胡正面臨貪污審判，以色列民眾每兩週定期上街頭示威，要求納坦雅胡下台，納坦雅胡2日在內閣會議上，斥責媒體帶有偏見，以過多的播報時間，讓示威行動越演越烈，至於上街示威的民眾...

衣索比亞歡慶大壩將成 與埃及蘇丹水權紛爭未解

衣索比亞人今天大舉慶祝尼羅河大壩興建工程進入最後階段。衣國截流挹注水庫，和下游鄰國埃及、蘇丹之間的水資源爭議仍待解決。

奧斯威辛悼吉普賽 盼團結反種族主義

不只猶太人，歐洲的吉普賽人在二戰也慘遭納粹屠殺，並關進集中營虐待。由於2日至8日為二次大戰一系列終戰日，受二戰摧殘的國家紛紛開始紀念，在波蘭知名的奧斯威辛集中營近日也展開悼念活動，紀念的是吉普賽人。二戰期間至少有50萬名吉普賽人遭到納粹屠殺，其中有2萬人死在奧斯威辛。

與日本軍費分攤協商 美派「知日派」負責談判

美國川普政府要求日本多分擔一些駐日美軍經費，今年將與日方啟動磋商。共同社報導，美國將指派前駐日本公使威爾頓（Donna Welton）作為談判代表。

南韓中部暴雨成災 至少6死7失蹤、消防員遭急流捲走

南韓中部強風暴雨成災，根據韓聯社引述氣象廳資訊顯示，已造成5人死亡、8人失蹤。不過，美聯社引用南韓行政安全部數據報導，已有6人死亡、7人失蹤。

愛情長跑16年 芬蘭最年輕總理出嫁

34歲芬蘭總理桑娜馬林（Sanna Marin）2日在Instagram上宣布，已於1日嫁給愛情長跑16年的男友雷克南，並貼出婚紗照。兩人育有一個兩歲半的女兒。

墨國毒梟葉培茲落網 率集團械鬥、助長暴力升溫

墨西哥當局今天表示，軍方與中部瓜納華托州安全部隊已擒獲知名毒梟葉培茲（Jose Antonio Yepez）。外界認為葉培茲助長近年墨西哥暴力情事遽增的趨勢。

阿拉伯世界首座核電廠 阿聯啟用

阿拉伯聯合大公國一日成為第一個啟用核電廠的阿拉伯國家，但紐約時報說，引進核計畫到中東地區造成的長期後果，引發外界憂心。

德高官：應對中國 歐盟得用一個聲音說話

《明鏡周刊》（Der Spiegel）本周日（8月2日）發表了羅特這篇評論。他指出，中國是 「重要的合作伙伴」，「也是系統性競爭對手」。羅特寫道：「一黨專制國家的領導從來不會錯過在歐盟成員之間製造楔子、削弱歐盟成員的機會」。他表示，目前香港的狀況凸顯出北京「毫不妥協地維護其權力主張」的態度。

愛情長跑16年 芬蘭總理出嫁

34歲芬蘭總理桑娜．馬林（Sanna Marin）2日在Instagram上宣布，已於1日嫁給愛情長跑16年的男友雷克南...

印度飆風狂電中國殲-20？中印新軍機戰力 專家這樣看

5月以來的中印邊境緊張情勢近期看似趨緩，但背地雙方各自增兵部署因應變局。其中印度自法國購置的五架飆風（亦譯疾風或陣風）戰鬥機於7月底飛抵印度。印度空軍認為，飆風戰機將有效對付中國殲-20隱形戰機等先進戰機，印媒更聲稱「飆風」遠勝於中國的殲-20。

熱門新聞

日本美女徵軟飯情人萬人求包養 不用洗衣煮飯唯一條件竟是這個

英國海灘現不明生物屍體 身長4.5公尺有毛還有鰭肢

日本「60年後長成森林」的大樓 網友分享現今驚人樣貌

愛情長跑16年 芬蘭總理出嫁

川普討厭抖音 記恨造勢大會人潮稀落

印媒：一家蘋果代工廠 擬將六條產線由大陸遷往印度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。