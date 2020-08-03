奧斯威辛悼吉普賽 盼團結反種族主義

不只猶太人，歐洲的吉普賽人在二戰也慘遭納粹屠殺，並關進集中營虐待。由於2日至8日為二次大戰一系列終戰日，受二戰摧殘的國家紛紛開始紀念，在波蘭知名的奧斯威辛集中營近日也展開悼念活動，紀念的是吉普賽人。二戰期間至少有50萬名吉普賽人遭到納粹屠殺，其中有2萬人死在奧斯威辛。

對抗種族主義

根據《半島電視台》報導，歐洲執委會主席馮德萊恩近日也向歐盟會員國發出聲明，呼籲各國要記得悼念日的意義，提醒著各國要對抗種族歧視與種族主義，這些歷史的遺毒迄今仍在影響著歐洲，吉普賽人在各國仍飽受歧視、不平等的待遇。

奧斯威辛集中營除了紀念遭到納粹屠殺的猶太人以外，也針對不同族群設立紀念區。戰後在德國福音教會的率領下，於奧斯威辛第1個吉普賽人遭到謀殺的地方設立了紀念碑，德國福音教會近日也到現場致意，並在現場對著紀念碑(們)下跪，懺悔著過去德國人在反猶主義、種族主義作祟下犯的過錯。

銘記歷史教訓

據統計，二戰在納粹占領區中約有200萬名吉普賽，其中有50多萬人遭到納粹屠殺，在奧斯威辛也死了2萬名吉普賽人。歐洲議會主席薩索利提醒歐盟各國，基於歐洲統合的價值，要更加促進歐洲的種族平等。吉普賽人如今在許多國家仍被視為次等公民，在匈牙利甚至不能跟本國人住在一起。

根據《今日布達佩斯》報導，2日在匈牙利首都布達佩斯，當地的吉普賽人也藉由紀念吉普賽屠殺日走上街頭，呼籲政府要銘記種族主義帶來的教訓，布達佩斯市長、少數黨「爭取匈牙利對話」的市長傑傑利也呼籲現任總理奧班（右派、民族主義）的政府不要再將他們視為次等公民。

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