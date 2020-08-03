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與日本軍費分攤協商 美派「知日派」負責談判

世界日報 / 編譯中心╱綜合2日電
美國總統川普（中）不斷要求亞太地區日韓兩大盟友多負擔軍費，圖為2017年他在德國跟南韓總統文在寅（左）與日相安倍晉三一起見面的畫面。 美聯社
美國總統川普（中）不斷要求亞太地區日韓兩大盟友多負擔軍費，圖為2017年他在德國跟南韓總統文在寅（左）與日相安倍晉三一起見面的畫面。 美聯社

美國川普政府要求日本多分擔一些駐日美軍經費，今年將與日方啟動磋商。共同社報導，美國將指派前駐日本公使威爾頓（Donna Welton）作為談判代表。

共同社報導，日方消息人士說：「對日本而言，了解日美同盟重要性的威爾頓來擔任代表可能是好消息，但最終取決於川普的想法。」之前負責美國與南韓磋商的國務院官員德哈特，本被認為將負責對日磋商。但德哈特在7月調任。

根據美國國務院，威爾頓在1984年進入後來被併入國務院的美國新聞署（USIA），除曾在札幌與名古屋工作外，並於2013年到2015年派駐於駐日大使館。據稱威爾頓精通日語，還曾在紐約大都會藝術博物館擔任負責日本美術的管理人，經歷別具一格。

美日新一輪軍費分攤談判原定在今年夏天啟動，但受新冠肺炎疫情影響，推遲至秋季以後舉行。據前白宮國安顧問波頓（John Bolton）披露，他去年7月訪問日本時，曾替川普要求日方每年分攤80億美元的防衛費，是目前日本分擔費用的4倍以上。

日媒：中共海巡船、飛彈部隊繞釣島

另據日媒產經新聞報導，多名政府人士透露，今年4月14日至8月1日，中共海巡公務船已連續110天在釣魚台島周邊航行，同時中國海軍與本土飛彈部隊也展開行動。日本政府研判，目的可能為了牽制在周邊海域警戒的日本海上自衛隊。

中方一連串的動作從2018年開始趨於明顯。同年7月，中共將海警局編入由中央軍事委員會指揮的人民武裝警察部隊，包括飛彈快艇、地對艦飛彈的部署在內，多個軍種與和海警局將可接受統一指揮調度。

海警局的巡邏船汰換大型船隻，甚至出現可媲美軍艦的1萬2000噸級巡邏船。去年7月23日，中共和俄羅斯軍方轟炸機編隊飛行至北緯27度線，直逼釣魚台；同日，中共出動四艘公務船在釣島周邊海域航行。

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