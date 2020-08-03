南韓中部暴雨成災 至少6死7失蹤、消防員遭急流捲走

南韓中部部分地區洪水氾濫，忠清北道忠州市1名消防員2日在防汛過程中被急流捲走，搜救團隊搶救中。 歐新社

南韓中部強風暴雨成災，根據韓聯社引述氣象廳資訊顯示，已造成5人死亡、8人失蹤。不過，美聯社引用南韓行政安全部數據報導，已有6人死亡、7人失蹤。

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韓聯社報導，以降雨量來看，從1日晚間6時到2日下午3時，京畿道安城市降雨量高達286.5毫米，忠清北道丹陽郡和堤川市分別為284.5毫米和272.7毫米，江原道寧越郡為235.4毫米。

暴雨導致靠近山地的滑坡、畜舍、住宅被淹及土石流失等事故接連不斷。京畿道安城市一處住宅和畜舍因土石流失被淹，造成1人死亡。此外，包括在防汛過程中被急流捲走的1名消防員在內，忠清北道共有8人失蹤，各地人員傷亡不斷增加。

隨著部分地區洪水氾濫，京畿道利川市和驪州市、忠清北道忠州市和陰城郡等地居民和遊客緊急避難。傾盆大雨還導致交通癱瘓，部分火車路段、高速公路等多處公路禁止通行。

氣象廳預測，受颱風「哈格比」影響，南韓中部地區將持續出現暴雨。當局並召開緊急防汛工作會議，並要求各地政府提前疏散危險地區居民，至於臨時設施應嚴格遵守防疫守則，防範疫情擴散。