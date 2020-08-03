愛情長跑16年 芬蘭最年輕總理出嫁

《明鏡周刊》（Der Spiegel）本周日（8月2日）發表了羅特這篇評論。他指出，中國是 「重要的合作伙伴」，「也是系統性競爭對手」。羅特寫道：「一黨專制國家的領導從來不會錯過在歐盟成員之間製造楔子、削弱歐盟成員的機會」。他表示，目前香港的狀況凸顯出北京「毫不妥協地維護其權力主張」的態度。

2020-08-02 23:27