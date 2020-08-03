墨國毒梟葉培茲落網 率集團械鬥、助長暴力升溫

墨西哥當局今天表示，軍方與中部瓜納華托州安全部隊已擒獲知名毒梟葉培茲（Jose Antonio Yepez）。外界認為葉培茲助長近年墨西哥暴力情事遽增的趨勢。

路透報導，根據墨西哥聯邦政府與瓜納華托州當局，別稱「鎚子」（El Marro）的葉培茲是在今晨一場行動中落網。

瓜納華托州幫派暴力猖獗，也是「聖羅沙德利馬」販毒集團的據點。葉培茲率領這個集團，與墨西哥最強大、最暴力的其中一個販毒集團「哈里斯科新世代」浴血對抗，以爭奪瓜納華托州的控制權。

瓜納華托州檢察長辦公室表示，安全部隊在這場突襲行動中逮捕葉培茲等6人，救出當地一名被綁架的女商人，同時繳獲大量武器。