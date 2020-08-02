德高官：應對中國 歐盟得用一個聲音說話

（德國之聲中文網）《明鏡周刊》（Der Spiegel）本周日（8月2日）發表了羅特這篇評論。他指出，中國是 「重要的合作伙伴」，「也是系統性競爭對手」。羅特寫道：「一黨專制國家的領導從來不會錯過在歐盟成員之間製造楔子、削弱歐盟成員的機會」。他表示，目前香港的狀況凸顯出北京「毫不妥協地維護其權力主張」的態度。

羅特認為，北京把經濟依賴性作為權力政治的槓桿，因此有必要加強歐洲的衛生系統，使供應鏈多樣化，避免在關鍵領域的依賴性。同時，羅特還強調了歐盟的經濟實力。北京對歐盟非常重視，認為這裡是世界上最大的貿易區和經濟區：「因此，我們應該更有效地利用我們的貿易政策和內部市場，作為捍衛我們價值觀和利益的槓桿。」

他發出警告說，歐盟的 「阿喀琉斯之踵 」是缺乏團結。應該早就對北京采取團隊性政策，讓歐盟用一個聲音說話，但這一點卻遲遲不見。他也對一些歐盟成員發出批評，認為這些成員國「受到中國的經濟誘惑，給歐洲的價值基礎帶來動蕩。」 這對歐盟的信譽是一劑「毒藥」。他指出：「如果個別成員國做好准備，為了所謂的與中國的有利可圖的雙邊『交易』而破壞歐洲的人權政策，我們所有人都會受到影響。」

最近，中國和西方的緊張局勢加劇，在香港問題、穆斯林少數民族以及5G上都存在分歧。德國本周五宣布，暫停執行與香港的引渡協議。

文木 / 樂然 （法新社，明鏡周刊）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】