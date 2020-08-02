愛情長跑16年 芬蘭總理出嫁

不只猶太人，歐洲的吉普賽人在二戰也慘遭納粹屠殺，並關進集中營虐待。由於2日至8日為二次大戰一系列終戰日，受二戰摧殘的國家紛紛開始紀念，在波蘭知名的奧斯威辛集中營近日也展開悼念活動，紀念的是吉普賽人。二戰期間至少有50萬名吉普賽人遭到納粹屠殺，其中有2萬人死在奧斯威辛。

2020-08-03 14:21