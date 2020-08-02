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愛情長跑16年 芬蘭總理出嫁
34歲芬蘭總理桑娜．馬林（Sanna Marin）2日在Instagram上宣布，已於1日嫁給愛情長跑16年的男友雷克南，並貼出婚紗照。兩人育有一個兩歲半的女兒。
芬蘭政府官網寫道，這場婚禮在赫爾辛基總理官邸舉行，雙方親友都到場祝賀。
馬林是社會民主黨人，常在社群媒體發文，關注環保議題，2015年起擔任芬蘭國會議員，2019年6月至12月擔任芬蘭運輸通訊部部長，去年12月當上總理，當時是全球最年輕的政府領袖，但這個紀錄在幾周後，因為奧地利總理庫爾茨回鍋擔任總理被打破，庫爾茨當時33歲，本月稍晚滿34歲。
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