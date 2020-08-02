泰府忽視勞工權益 全民抗議聲援

泰國政府無視勞工被剝削，民眾爆發示威抗議！泰國武里南府一間工廠因為疫情，與超過300名工人協議調降薪資，並承諾在3個月後恢復，但老闆在期限到後不但未兌現承諾，還無預警解雇800名員工。民眾聚集門前大聲疾呼要求工廠償還薪資，也要求政府負責，並獲全國民眾聲援。

工廠未依約支薪

根據《曼谷郵報》報導，泰國武里南府一間工廠大門前，週末聚集上百名工人，控訴工廠方未依約準時發還完整薪資。

因為疫情，年初這間製造包包的工廠與超過300名工人協議，將每日薪資降至198泰銖（約新台幣186元）。「我們受夠了，今天聚集在此就是為了討回正義！」34歲的工人康龐宋農安氣憤表示。工人在疫情期間接受遠低於平常薪資320泰銖的減薪措施，工廠老闆承諾3個月後會恢復卻食言，依然發放減薪後的薪資。

工廠更在日前解雇800餘名工人，他們也在現場大聲疾呼要求政府負責，重新檢視長期以來勞工權益遭忽視的情形，也要求其介入處理工廠未完整支薪的問題。另一方面，內衣品牌黛安芬則迅速切割與這家曾有商業合作的工廠，表示在2016年已與該廠停止合作。

全國示威釀風波

《美國之音》也報導，泰國7月爆發全國大遊行，數千名示威民眾在曼谷民主紀念碑前聚集，提出解散國會、停止威脅異議人士和修正軍方制定的憲法等3大訴求。民眾也要求政府積極提出救助勞工及振興經濟的政策。

泰國北部許多長期支持政府的農民也開始出現反彈聲浪，軍政府總理帕拉育曾向其承諾將維持農作物的價格。但在2019大選後，政府並未兌現承諾，農民忍受程度無以復加。

曾投入社會運動、也是清邁大學的社會學系教授塔內表示，「拜科技所賜，民眾會在各地同時發起抗爭，這也喚起年輕人對政治的關注。」

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