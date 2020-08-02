波灣戰爭30周年 中東戰火仍未歇

波灣戰爭曾開啟美國干涉中東的先河，並讓伊拉克陷入衰退。8月2日為第1次波灣戰爭的30周年，當時伊拉克在前總統海珊領導下入侵科威特，美國也藉此開始正式介入中東事務，進而引發伊拉克戰爭，甚至是IS的崛起。而伊拉克也因此長期陷入戰爭、混亂的泥淖，至今仍無法脫離。

美國轉積極介入

根據《半島電視台》報導，2020年8月2日是科威特戰爭（又稱第1次波灣戰爭）的30周年。在1990年，時任伊拉克總統海珊為了科威特的海灣資源與伊拉克的統一，率軍入侵科威特，以美國為首的多國部隊在取得聯合國授權後，於1991年1月17日開始對科威特和伊拉克境內的伊拉克軍隊發動軍事進攻。

主要戰鬥包括歷時42天的空襲，還有在伊拉克邊境約100小時的陸戰。聯合部隊以輕微的代價取得勝利，並重創伊拉克軍隊。伊拉克最終接受聯合國決議，從科威特撤軍。透過波灣戰爭，美國進一步加強了與波灣國家的軍事、政治合作，但美國未能藉此剷除海珊政權，這也為2003年的伊拉克戰爭埋下了伏筆。

30年混亂難止息

不過當初伊拉克入侵科威特的原因比想像中複雜。兩國在兩伊（伊拉克vs.伊朗）戰爭之間還是並肩作戰的盟友，但是伊拉克打完仗後經濟受損嚴重，無法償還科威特借他的貸款，加上科威特具有豐富的石油產量，因此伊拉克才希望攻打科威特以免除債務、並獲得即時的石油收入。

從科威特戰爭開始，美國對於海珊政權一直很不滿，後來更以在伊國境內找到大規模毀滅性武器為由，對伊拉克發動戰爭，海珊政權雖然遭到剿滅，但也讓伊拉克變成軍閥、恐怖分子割據的破碎國度。隨著美軍逐步撤離伊拉克，加上敘利亞內戰的影響，也給了伊斯蘭國（ISIS）發展壯大的機會，再次造成多年的混戰。

如今，雖然ISIS遭到剿滅，但是伊拉克的政府仍不穩定，首相頻頻換人，民眾也不滿官員都是過去專制政權的共犯，一直無法產生有效的政府，鄰國伊朗、沙烏地，甚至是以色列都蠢蠢欲動，伊拉克的權力真空，成為列強競爭最激烈、最動盪的區域。

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