阿聯「阿拉伯世界首座」核電站用 鄰國批：駭人威脅

阿拉伯聯合大公國今天宣布，境內的巴拉卡核能發電廠（Barakah Nuclear Energy Plant）正式啟動運轉，這不僅是阿聯第一座核電廠，也是阿拉伯世界首座。

國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）的阿聯代表阿爾卡比在推特發文：「阿拉伯聯合大公國巴拉卡核能發電廠的首座核反應爐，已達到初次臨界並成功啟動。」他寫道，「這是歷史性里程碑」，並附上技術人員慶賀的照片。

中央社引述法新社報導，阿聯當局對巴拉卡核電廠4座反應爐的首座反應爐核發許可後，阿聯今年2月開始將燃料棒放入反應爐內，以期未來邁向商轉。

人口約有1000萬人的阿聯蘊藏豐富石油及天然氣，但國內用電需求量相當龐大。位於波斯灣沿岸的巴拉卡核電廠，原本預計在2017年開始供電，但官方聲稱因為安全和管理規定等因素而多次延宕。

核電站近首都 卡達質疑安全性

阿聯此舉雖開創中東國家先例，但與其關係惡劣的鄰國卡達多次質疑核電站的安全性，因為其距離卡達首都多哈，比阿聯首都阿布扎比還要近。

核電站距離沙烏地阿拉伯邊境僅50公里，且鄰近卡達首都多哈，引發卡達批評「地區安全和環境的駭人威脅」。這是因為伊朗核危機令阿聯跟伊朗關係轉差，此前沙烏地阿拉伯能源基建多番遇襲。

此外，核電站也引發核武疑慮，但阿聯堅稱無意開發濃縮鈾項目或核處理科技，強調核目標只為「和平用途」。