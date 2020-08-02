澳洲跨國運毒集團 超載毒品墜機遭逮

上週一架載滿古柯鹼的輕型飛機，卻因超重從巴布亞紐幾內亞啟航時就墜毀。澳洲警方表示，該班機準備將超過500公斤、價值超過5700萬美元的古柯鹼運往澳洲，墜機原因很可能是因為超重。事後，5位澳洲的犯罪集團成員遭到逮捕，是近期澳洲破獲最大量毒品的案子。

根據《英國廣播公司》報導，澳洲警察在對外聲明中表示，5位被逮捕的嫌犯可能跟義大利黑手黨有關係，警方已監視他們大約2年的時間。而該輕型飛機於7月26日從昆士蘭州北部的馬雷巴啟航，低空飛行以避免雷達偵測抵達巴布亞紐幾內亞一座偏遠機場。

飛機裝滿毒品後準備飛回澳洲，但很可能因為超載，最後墜機。警方在飛機殘骸中找到28包總重量超過500公斤的古柯鹼以及許多澳幣。飛機駕駛員是澳洲人，於28日自願投案。而另外5位嫌疑犯則在飛機從澳洲起飛時就被逮捕，一旦罪名確立，他們將被判終身監禁。

近期最大毒品案

根據《CNN》報導，澳洲聯邦警政署副警察總長表示，現在因為新冠肺炎疫情跨州旅遊受到嚴格限制，但犯罪組織還是這樣試圖進口毒品、證明他們有多麼貪婪、投機。而現在他們被逮捕到案，證明不管犯罪組織有多麼複雜、規劃犯罪多麼縝密，都難逃法律制裁。

此次破獲的毒品量超過500公斤、價值大約5700萬美元，大約是50萬次接頭交易的量，是澳洲近年來破獲最大量毒品的案子之一。除了毒品以外，警方也沒收了犯罪集團價值大約250萬美元的資產。

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