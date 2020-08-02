阿聯啟用核電廠 遇戰亂恐成攻擊目標

阿拉伯聯合大公國1日宣布，巴拉卡核電廠正式商轉，這也是中東地區的第一座核電廠。該核電廠原訂於2017年商轉，但因為安全問題延宕至今，是阿聯酋多元發展能源的實證。但外界擔心，中東戰亂頻仍，核電廠遭恐攻的機率相當高，也有引起核擴散污染的疑慮。

乾淨能源里程碑

根據《英國廣播公司》報導，巴拉卡核電廠是阿聯酋與韓國電力公司共同合作的成果，其目的在於替阿聯酋發展較為永續的發電方式。阿聯酋希望巴拉卡核電廠能在未來負責全國約四分之一的發電量。巴拉卡核電廠擁有四座發電機組，採用的是由韓國製造的APR-1400反應爐。

該反應爐每座可產生140萬瓩的電力，全數運轉可產生560萬瓩，相當於台灣每日夏季用電的五分之一，發電量十分驚人。國際原子能總署也發布推文表示，他們自一開始就在關注與支持巴拉卡核電廠計畫，並認為核電廠的成功商轉是乾淨能源的重要里程碑。

遭攻擊致核汙

相較於官方機構的正面，《半島電視台》指出，部分專家則對核電廠保持批評與擔憂的態度。核能顧問集團的主席暨倫敦大學學院能源機構的榮譽資深研究員朵夫曼就指出，巴拉卡核電廠是「便宜且過於樂觀的設計」。

他在去年發布的一份報告中指出，巴拉卡核電廠並沒有當爐心熔毀時能避免輻射外洩的「核心捕集器」。它也不具備第三代的縱深防禦體系，因此很有可能無法抵禦飛彈或戰鬥機對核電廠的攻擊。據統計，中東區域在過去至少有過13起針對核子設施的空襲。其他專家也擔心，巴拉卡核電廠可能會導致核武器擴散，儘管阿聯酋承諾不會進一步濃縮鈾燃料。

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