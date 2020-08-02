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孟晚舟引渡美國受審 加國：已符合條件

世界日報 / 編譯盧炯燊╱綜合1日電
據報導加拿大已表示在法律上，孟晚舟符合引渡到美國的各項條件。圖為孟晚舟最近5月在加國準備離家出庭。 美聯社
據報導加拿大已表示在法律上，孟晚舟符合引渡到美國的各項條件。圖為孟晚舟最近5月在加國準備離家出庭。 美聯社

根據加拿大檢察機關提交給卑詩省最高法院的文件顯示，華為副董事長孟晚舟在華為與伊朗Skycom公司關係一事上，向香港匯豐銀行說謊；這批7月31日公布的法庭文件，將會成為明年4月孟晚舟引渡案開庭時的論據；加拿大聯邦司法部表示，這些文件足夠證明孟晚舟確有欺詐，應被引渡至美國受審。

文件顯示，包括前華為員工，美國聯邦調查局及匯豐銀行人員在內的證人，將會在法庭作證，孟晚舟聲稱華為沒有控制Skycom的說法，都是不正確的。

文件指出，孟晚舟在香港與匯豐銀行一名高管會晤時說，Skycom只是華為在伊朗的生意伙伴，華為不再持有Skycom的股份。在會晤後數小時，華為即宣布獲得一個國際銀行團體貸款15億元，匯豐正是該銀團的最主要的貸款者。

文件指出：「證據顯示孟晚舟對匯豐銀行刻意作出不實的陳述，企圖維持華為與匯豐的關係，但同時知道這樣做的後果，會令匯豐處於經濟損失的風險。」文件認為，證據支持了對孟晚舟的詐欺指控，並足以將她引渡至美國受審。

在美國的要求下，孟晚舟2018年12在溫哥華國際機場被捕，美國聲稱華為和孟晚舟觸犯了美國對伊朗禁運的法律，而華為和孟晚舟否認。

對於新公布的文件，華為拒絕置評，只是重申過去的法律意見。

今年5月，卑詩省高等法院法官指出，孟晚舟的做法符合雙重犯罪的法律標準，即她的行為在加拿大和美國均被視為犯罪。

孟晚舟的代表律師認為，加拿大政府先前披露的文件被過度節選修訂，因此尋求法院命令，迫使政府交出未經刪節文件，有關聆訊定於8月17日至21日在渥太華舉行。

有關孟晚舟引渡案的聆訊，定於明年4月舉行，不管結果如何，預料雙方都會提出上訴，意味此案將會拖延數年。

孟晚舟 加拿大 引渡 溫哥華 機場

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