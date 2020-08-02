美英封殺華為 三星有望靠「產地優勢」坐收漁利

美、英已封殺華為5G網路設備，其他歐洲國家正研議是否跟進，如果西方國家的華為禁令引發中國報復，南韓三星電子(Samsung)有機會坐收漁翁之利。

華爾街日報報導，北京當局正在考慮，禁止兩大歐洲電信設備供應商諾基亞、愛立信把中國製造的產品出口至其他國家。西方國家和中國陷入地緣政治爭端，讓電信設備第四大業者三星獲得可乘機坐大的絕佳契機；三星把電信設備事業視為未來成長的支柱之一。

三星財力雄厚，但過去數十年來在網路設備領域一直是邊緣角色，主攻國內市場；隨著原本重要營收來源智慧手機、電視的銷售下滑，三星已投入數以十億元計的資金，押注電信業者選擇供應商時將優先考慮三星，因為他們同時銷售網路設備和可連結這些網路設備的消費者商品。

相較於主要競爭對手，三星的另一個優勢是網路設備幾乎全在國內製造，得以免於針鋒相對的禁令限制。

英國對華為的政策轉彎之前，三星已開始搶占市場；市調公司Dell`Oro Group資料顯示，在前一代的全球網路設備市場中，三星的銷售占比只有個位數，但在5G市場已取得約13%的市占率。分析師表示，三星的5G設備銷售在未來幾個月可望持續改善。

分析師指出，三星正擴大行銷，向電信商推銷端對端產品，並聚焦研發6G服務；過去八個月來，三星已在加拿大、新西蘭等地拿下四筆5G網路設備合約；三星並發布「6G願景」白皮書，力倡全像投影(holograms)等技術。

目前三星持續與一些歐洲電信業者商談供應網路設備，尤其是5G；三星高層主管也向英國國會議員表示，如果有機會，三星絕對能為英國打造5G網路。

若華為禁令導致全球緊張升溫，三星將是最可能免於被捲入並從中獲利的業者；南韓與華府、北京的關係相對較好，三星少主李在鎔更在今年5月造訪中國，是新冠疫情穩定後第一批前往中國的外國企業領導人之一。

對三星而言，在網路基礎設施市場攻城掠地將是艱鉅任務。

三星在2018年設定的目標是在2020年時取得5G市場20%市占率，距離目前的13%仍有一段可觀差距。